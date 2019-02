vor 42 Min.

Zum zweiten Mal: GZSZ-Star Isabell Horn wird wieder Mama Panorama

Isabell Horn ist schwanger. Der frühere GZSZ-Star wird mit 35 Jahren zum zweiten Mal Mutter. Auf YouTube erzählt sie von ihrer ersten Schwangerschaft - und mehr.

"Oh Gott, das hatte ich so lange nicht mehr, dass ich so hibbelig vor der Kamera bin", so leitete Isabell Horn ihr Youtube-Video ein, indem sie ihren Fans mitteilt sie sei schwanger. Der frühere GZSZ-Star wird mit 35 Jahren zum zweiten Mal Mutter. Auf ihrem Kanal "The Isi Life" veröffentlicht die serbisch-deutsche Schauspielerin regelmäßig Videos rund um Lifestyle, Sport und ihren Alltag als Mutter. Sie hat bereits eine kleine Tochter namens Ella. Ihr falle ein Stein vom Herzen, da es lange gedauert hatte, bis sie zum ersten Mal schwanger war, so Horn.

Isabell Horn zeigt ihren Babybauch auf Instagram

Auf Instagram verkündete die 35-Jährige die Neuigkeiten ebenfalls – und zeigte dabei prompt ihren Babybauch. "Jetzt muss ich auch endlich nicht mehr meinen Bauch einziehen", schrieb Horn zu dem Post auf der Social-Media-Plattform.

Es sei schon immer festgestanden, dass Ella ein Geschwisterchen bekommen sollte und da es bei der ersten Schwangerschaft fast eineinhalb Jahre gedauert habe verzichtete die Schauspielerin frühzeitig auf ihr Verhütungsmittel. Sie sei selbst überrascht gewesen, wie schnell der Schwangerschaftstest positiv ausfiel, erzählt sie weiter in ihrem Youtube-Video.

Isabell Horn wurde durch GZSZ bekannt

Für ihre erste Tochter gefiel der Schauspielerin ursprünglich der Name Frieda am besten. Doch wie sie berichtet, mahnten Freunde und Familie sie davor, dass die Namen Frieda und Greta im Trend seien und daher oft in Kindergärten und Co. zu hören sind, also wurde es letztendlich Ella. In "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" spielte sie 2009 bis 2014 die Rolle der Pia Koch.

"Wir sind dramaturgisch jetzt nach vielen Beziehungshöhen und -tiefen mit einem Happy End auf dem Höhepunkt der Liebesgeschichte um Pia und John angelangt", sagte die 29-Jährige gegenüber der Bild-Zeitung bei ihrem Ausstieg. "Und man sollte immer gehen, wenn es am schönsten ist." 2015 zog sich Horn für den Playboy aus. Sie war auch Teil der Fernsehserie "Alles was zählt". (AZ)

