14:01 Uhr

Zurück in die Zukunft 3 heute im TV und Stream: Trailer, Kritik, Schauspieler

In Zurück in die Zukunft 3 landen Marty (Michael J. Fox, rechts) und Doc Brown (Christopher Lloyd) im Wilden Westen. Hier gibt es Infos zur Übertragung heute im TV und Stream, Schauspieler und Kritik.

Zurück in die Zukunft 3 läuft heute Abend im TV und Live-Stream. Handlung, Schauspieler und Kritik - hier gibt es die Infos zum Film.

Zurück in die Zukunft 3 läuft heute Abend im Free-TV und im Live-Stream auf RTL 2. Der dritte Teil der berühmten Serie aus dem Jahr 1990 führt Marty (Michael J. Fox) und Doc Brown (Christopher Lloyd) in den Wilden Westen. Dort müssen sie einen Weg zurück finden - zurück in die Zukunft.

Lohnt sich der Film? Hier bekommen Sie die Infos rund um Handlung, Kritik und die Schauspieler der Besetzung. Auch einen Trailer finden Sie bei uns.

Zurück in die Zukunft 3 heute im TV und Stream sehen - Wiederholung am Montag

Zurück in die Zukunft 3 läuft ab 20.15 Uhr auf RTL 2. Wer den Film nicht im TV sehen möchte, kann ihn auch hier über diese Seite über den Live-Stream des Senders anschauen. Der Stream für RTL 2 und andere Sender wie RTL oder Vox ist aber über TV Now Premium nur im ersten Monat kostenlos. Danach fallen 4,99 Euro im Monat an.

Übrigens läuft Zurück in die Zukunft 3 auf RTL 2 am Montag auch noch einmal als Wiederholung. Allerdings zu einer unpraktischen Zeit: ab 0.45 Uhr.

Zurück in die Zukunft 3: Handlung und Trailer

Zurück in die Zukunft 3 führt die Handlung des zweiten Teils direkt fort. Marty und Doc Brown sitzen im Jahr 1885 fest, da ihre Zeitmaschine durch einen Pfeil beschädigt wurde. Sie müssen einen anderen Weg finden, um in ihre Zeit zurückzukehren. Marty muss außerdem ein Duell überstehen, während Doc Borwn die Liebe findet.

Einen besseren Eindruck von der Geschichte können Sie sich mit diesem Trailer verschaffen:

Besetzung: Schauspieler von Zurück in die Zukunft 3

Michael J. Fox und Christopher Lloyd sind die Stars des Films. Aber auch Thomas F. Wilson als Biff Tannen und gleichzeitig als dessen Vorfahr Buford "Mad Dog" Tannen gehört wieder zur Besetzung. Das sind die wichtigsten Schauspieler in der Übersicht:

Michael J. Fox: Marty McFly/Seamus McFly

Christopher Lloyd: Dr. Emmett „Doc“ Brown

Mary Steenburgen: Clara Clayton

Thomas F. Wilson: Buford „Mad Dog“ Tannen/Biff Tannen

Lea Thompson: Maggie McFly/Lorraine McFly

Elisabeth Shue: Jennifer Parker

James Tolkan: Marshal James Strickland

Jeffrey Weissman: George McFly

Marc McClure: Dave McFly

Wendie Jo Sperber: Linda McFly

Michael Balzary: Needles

Kritik: Lohnt sich Zurück in die Zukunft 3?

Der Film gilt als schwächster Teil der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie - ist aber laut Kritikern immer noch gut. Auf der Internet Movie Database wird er mit 7.4 von 10 Punkten bewertet. Das Lexikon des internationalen Films schreibt von "Ermüdungserscheinungen". Betont aber auch, dass es sich immer noch um ein "unterhaltsames Filmerlebnis" handle. (AZ)

