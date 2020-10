Zwang in der Corona-Krise: Der Staat kann nicht alle schützen

Ihre Aussage, dass Corona bereits seit 10 Jahren bekannt ist, ist schlicht falsch. Corona Viren sind seit rund 65 Jahren bekannt.

Das SARS-CoV(1) seit 2002.

https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV

Es ist aber nicht das aktuelle für Covid19 verantwortliche Virus. Dieses ist SARS-Vov2 ist erst seit Ende 2019 bekannt.

Beim Rest stimme ich Ihnen zu.

Unterschätzt wurde er im Dezember / Januar wohl von jedem. SARS1 war ne "Luftnummer" und China war weit, weit weg. Wäre es zur Pandemie gekommen, wenn man den Flugverkehr, insbesondere nach China / Ostasien eingestellt hätte? Wie groß wäre wohl der Aufschrei gegen diese "Grundrechtseinschränkung" gewesen?

Das die Sicherheitsmaßnahmen nur dazu dienen, dass unser Gesundheitssystem nicht kollabiert ist richtig. Das "Ausrotten" des SARS-CoV2 wäre nur durch einen monatelangen Shut-Down möglich. Wie ihn China praktiziert hat. Monatelange Ausgangssperre (mit Lieferung von Essen an die Tür) in betroffenen Regionen, Schließung der Grenzen auch für eigene Staatsbürger bzw. Einreise nur erschwert mit anschließender Quarantäne. Inwieweit wir das wirtschaftlich und gesellschaftlich durchhalten können, sei dahin gestellt und würde wahrscheinlich nur die "Grundrechtsverteidiger" und Verschwörungstheoretiker erstarken lassen. Insbesondere als Exportnation mit relativ kleinen Binnenmarkt und können wir uns mit dem totalitären China nicht vergleichen.

Ein Serum wird uns nicht schlagartig erlösen. Sondern wenn dann über weitere Monate. Je nach Impfbereitschaft in der Bevölkerung.

Ja, Corona ist eine Warnung der Natur an uns Menschen. Je mehr wir Natur zerstören, den Klimawandel nicht aufhalten, Arten dadurch ausrotten, umso eher springt der nächste (gefährlichere) Virus vom Tier auf den Menschen. Wenn der noch schafft seine Fähigkeit um eine Infektion von Mensch zu Mensch zu erweitern bzw. diese relativ leicht schafft, dann ist die nächste weltweite Pandemie unvermeidlich.

Ich habe schon vor Jahren Dokumentationen gesehen, wo von einer Verbreitung eines Virus innerhalb von 48 Stunden rund um den Globus für möglich gehalten wurde. Der weltweite stark zugenommen Flugverkehr machts möglich.

Wir brauchen die Natur zum Überleben. Die Natur zum Überleben aber nicht uns.

