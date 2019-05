vor 24 Min.

Zwei Kinder in Dresden getötet - Vater unter Mordverdacht

Großeinsatz in Dresden: Am Donnerstagabend soll ein 55-Jähriger seine beiden Kinder getötet haben.

In Dresden wurden ein zweijähriges Mädchen und ein fünfjähriger Junge getötet. Der Vater der beiden steht unter Mordverdacht.

Es handelt sich wohl um ein Familiendrama: In Dresden sind in einer Familie zwei Kinder getötet worden. Ein zwei Jahre altes Mädchen und ein fünf Jahre alter Junge wurden am Donnerstagabend gegen 19 Uhr getötet, teilte die Polizei mit.

Kinder in Dresden getötet: Vater festgenommen

Die Polizei hat den 55-jährigen Vater der beiden Kinder in der Nähe des Tatorts in der Neustadt in Dresden festgenommen. Er steht unter Mordverdacht, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Es werde Haftbefehl gegen ihn beantragt.

Bei der Tat wurde auch die Mutter der Kinder verletzt. Die Ermittler äußerten sich bisher nicht genauer zu ihrem Zustand. Auch zum Motiv des mutmaßlichen Täters gibt es noch keine Angaben - laut Medienberichten war der Tat aber ein Streit in der Familie vorangegangen.

Die Polizei kündigte an, dass im Laufe des Tages weitere Informationen folgen werden. Dieser Artikel wird dann mit den neuen Informationen aktualisiert. (AZ, dpa)

