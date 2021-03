vor 31 Min.

Zwei Leichen aufgefunden: Polizei sucht nach verdächtigem Sohn

Mit großem Aufgebot fahndet die Polizei in Rheinland-Pfalz weiter nach einem Verdächtigen. Der 38-Jährige soll seine Mutter und einen Mann getötet haben.

Nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Rheinland-Pfalz hat die Polizei mit zahlreichen zivilen und uniformierten Kräften am Mittwoch nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Die Behörden appellierten an die Bevölkerung, keine Anhalter mitzunehmen und den 38-Jährigen nicht anzusprechen. "Der Tatverdächtige dürfte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden", teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Die Polizei hatte nicht ausgeschlossen, dass der Mann bewaffnet ist. "Wir gehen davon aus, dass er zu Fuß unterwegs ist." Der Radius sei recht klein.

Dringend tatverdächtiger Sohn soll für weitere Taten verantwortlich sein

Die Polizei verdächtigt den 38 Jahre alten Daniel Mentel aus Weilerbach bei Kaiserslautern, seine 60 Jahre alte Mutter und einen 65 Jahre alten Mann getötet zu haben. Die beiden Toten waren am Dienstagmorgen in einem Gehöft gefunden worden. Mentel ist flüchtig. In Weilerbach sichteten Mitarbeiter der Spurensicherung am Mittwoch mögliche Beweismittel. "Wir haben derzeit keine Anhaltspunkte für eine besondere Gefährdung der Bevölkerung", teilte die Polizei mit.

Den Ermittlungen zufolge soll der 38-Jährige auch für Brandstiftungen im Landkreis Kaiserslautern verantwortlich sein. Dort hatten am Sonntagabend ein Carport, eine Garage und eine angrenzende Scheune gebrannt. Personen wurden nicht verletzt. "Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei allen Taten um Beziehungstaten", hieß es. Einzelheiten wollte eine Polizeisprecherin nicht nennen.

Auch, dass die beiden Opfer erschossen wurden, wollte die Polizei am Dienstag "weder bestätigen noch dementieren". Die Frau und der Mann seien nicht verheiratet, aber vermutlich ein Paar gewesen, hieß es.

Tatverdächtiger auf der Flucht: Polizei bittet um Hinweise

Staatsanwaltschaft und Polizei baten die Öffentlichkeit um Mithilfe und veröffentlichten ein Foto des Verdächtigen und weitere Hinweise. Der Verdächtige ist den Angaben zufolge etwa 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Er hat braune, leicht lockige Haare, die Schläfen sind grau meliert. Zuletzt sei er mit einer dunkelgrünen Cargo-Arbeitshose und einer dunkelgrauen Softshelljacke bekleidet gewesen.

Gefahndet wird in der Verbandsgemeinde Weilerbach im Landkreis Kaiserslautern. Die Region mit etwa 15.000 Einwohnern ist geprägt von dem US-amerikanischen Militärstützpunkt Ramstein mit Tausenden Soldaten und Zivilangestellten. (dpa)

