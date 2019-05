13:11 Uhr

Zwei Männerleichen in Wohnung in Südbrandenburg entdeckt

Im Süden von Brandenburg wurden zwei tote Männer entdeckt. Offenbar wurden sie Opfer eines Gewaltverbrechens.

Zwei Männerleichen sind in einer Wohnung in der südbrandenburgischen Kleinstadt Forst entdeckt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird davon ausgegangen, dass die Männer Opfer eines Gewaltverbrechens wurden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Das lege die Auffindesituation der Leichen nahe.

Die Toten seien am frühen Montagmorgen gegen 5 Uhr in dem Wohnhaus entdeckt worden. Forst liegt in der Nähe von Cottbus.

Weitere Details - etwa zu der Frage, ob die Männer in der Wohnung lebten - äußerte sich die Polizei nicht und verwies auf die Staatsanwaltschaft Cottbus. Diese war zunächst nicht zu erreichen. (dpa)

