vor 10 Min.

Zwei Menschen in Halle erschossen: Bewaffnete Täter auf der Flucht

Bei Schüssen in Halle/Saale sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Der Täter sei flüchtig. Die Polizei forderte die Menschen in Halle dazu auf, in ihren Wohnung zu bleiben.

Unbekannte erschießen mitten in Halle (Saale) zwei Menschen und flüchten mit einem Auto. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Wir informieren im Live-Blog.

In Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt sind am Mittwoch zwei Menschen erschossen worden. Wie die Polizei mitteilt, konnte ein Verdächtiger festgenommen werden werden. Mehrere bewaffnete Täter seien aber noch auf der Flucht. Eine Stadtsprecherin sagte, dass alle Menschen in Halle zur Sicherheit in Gebäuden bleiben sollen. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Neben den Schüssen in Halle hat es auch Schüsse im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) gegeben. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Halle der dpa. Zu den näheren Umständen des Vorfalls in dem Ort östlich von Halle wollte sie zunächst nichts sagen.

Augenzeugen berichteten von einem Täter, der einen Kampfanzug getragen haben soll. Einem dpa-Reporter zufolge liege eines der Todesopfer mit einer blauen Decke bedeckt auf einer Straße gegenüber der Synagoge in der Innenstadt. Die Tat ereignete sich heute am Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag.

Die Hintergründe der tödlichen Schüsse von Halle sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums noch unklar. Alle Entwicklungen lesen Sie in unserem Live-Blog:

Schüsse in Halle: Die News im Live-Blog

