vor 20 Min.

Zwei Menschen in Halle erschossen: Eine Person festgenommen

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sind zwei Menschen in Halle (Saale) erschossen worden. Personen in der Stadt sollen in ihren Wohnungen bleiben.

In Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Menschen erschossen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch via Twitter mit. Mehrere bewaffnete Täter seien flüchtig. Sie seien mit einem Auto geflüchtet, sagte eine Polizeisprecherin. Eine Person wurde laut Polizei festgenommen.

Schüsse auch im 15 Kilometer von Halle entfernten Landsberg

Neben den Schüssen in Halle hat es auch Schüsse im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) gegeben. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Halle der dpa. Zu den näheren Umständen des Vorfalls in dem Ort östlich von Halle wollte sie zunächst nichts sagen.

Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen.



Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.



Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) 9. Oktober 2019

Täter in Halle soll Kampfanzug getragen haben

Augenzeugen berichteten von einem Täter, der einen Kampfanzug getragen haben soll. Demnach soll es auch eine Explosion auf einem Friedhof gegeben haben. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall in der Nähe einer Synagoge zugetragen haben. Die Tat ereignete sich heute am Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag.

Hintergrund der Schüsse in Halle unklar

Laut Mitteldeutscher Zeitung werden derzeit alle verfügbaren Polizeieinheiten nach Halle versetzt. Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar. Es liegen keine Informationen darüber vor, ob es sich bei der Tat um einen Amoklauf oder einen Terroranschlag könnte.

Die Polizei forderte die Menschen in Halle dazu auf, in ihren Wohnung zu bleiben oder sichere Orte aufzusuchen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) 9. Oktober 2019

Die Deutsche Bahn schrieb auf Twitter, dass der Hauptbahnhof Halle (Saale) gesperrt wurde. Züge halten stattdessen am Hauptbahnhof Leipzig. (dpa)

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

