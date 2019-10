vor 1 Min.

Zwei Menschen in Halle erschossen: Mehrere bewaffnete Täter flüchtig

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sind zwei Menschen in Halle (Saale) erschossen worden. Personen in der Stadt sollen in ihren Wohnungen bleiben.

In Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Menschen erschossen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch via Twitter mit. Mehrere bewaffnete Täter seien flüchtig. Sie seien mit einem Auto geflüchtet, sagte eine Polizeisprecherin.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ereigneten sich die Schüsse in der Nähe einer Synagoge, die Polizei bestätigte dies aber bislang nicht. Die Polizei forderte die Menschen in Halle dazu auf, in ihren Wohnung zu bleiben oder sichere Orte aufzusuchen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) 9. Oktober 2019

Die Deutsche Bahn schrieb auf Twitter, dass der Hauptbahnhof Halle (Saale) gesperrt wurde. Züge halten stattdessen am Hauptbahnhof Leipzig. (dpa)

