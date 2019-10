vor 16 Min.

Zwei Menschen in Halle erschossen - Polizei geht von Einzeltäter aus

Nach den Schüssen in Halle/Saale haben die Behörden auch eine Warnmeldung für Landsberg herausgegeben. Gewarnt wurde vor Schusswaffengebrauch. In Halle sind zwei Menschen getötet worden.

In Halle (Saale) wurden am Mittwoch zwei Menschen erschossen. Mittlerweile geht die Polizei von einem Einzeltäter aus. Wir informieren im Live-Blog.

Bei Angriffen mitten in Halle (Saale) sind vor einer Synagoge und in einem Döner-Imbiss zwei Menschen erschossen worden. Die jüdische Gemeinde entging unmittelbar vorher womöglich einer Katastrophe. Ein Täter mit Stahlhelm und Stiefeln versuchte Mittwochmittag die Synagoge mit Waffengewalt zu stürmen, scheiterte jedoch, wie es aus Sicherheitskreisen hieß. In dem Gotteshaus feierten zu dem Zeitpunkt 70 bis 80 Menschen den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur.

Am frühen Nachmittag meldete die Polizei die Festnahme einer Person. Aus Sicherheitskreisen hieß es am Abend, es deute nun doch alles auf einen Einzeltäter hin. Zuvor war die Polizei davon ausgegangen, dass mehrere Menschen auf der Flucht seien.

Der Generalbundesanwalt zog die Ermittlungen an sich - wegen Mordes von besonderer Bedeutung. Ob es sich um eine antisemitische Tat handelt, sei noch unklar, sagte ein Sprecher in Karlsruhe. Alle Entwicklungen lesen Sie in unserem Live-Blog:

