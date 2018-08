vor 33 Min.

Zwei Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs Panorama

Am Flughafen Münster/Osnabrück ist ein Kleinflugzeug abgestürzt, die beiden Insassen starben. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs am Flughafen Münster/Osnabrück sind die beiden Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine sei am Donnerstag beim Anflug auf den Regionalflughafen neben der Landebahn aufgekommen und schließlich auf dem Rücken liegen geblieben, sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Münster. Wegen der Rettungsmaßnahmen wurden alle Starts und Landungen an dem Regionalflughafen bis in den Nachmittag gestoppt. Wie genau es zu dem Unglück kam, war für die Behörden zunächst unklar.

Die im niederländischen Lelystad gestartete Maschine habe sogenannte Checkflüge absolviert, sagte die Sprecherin der Bezirksregierung. Bei solchen Flügen müssen Piloten regelmäßig bestimmte Manöver absolvieren, damit ihre Fluglizenz verlängert wird. (dpa)

Themen Folgen