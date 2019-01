Zwei linke Füße? Australien lacht über Premierminister Morrison

Auf einem Familienporträt trug der australische Premier Scott Morrison alte Turnschuhe. Sein PR-Team änderte das Bild mit Photoshop - und baute einen Fehler ein.

Ein idyllisches Familienporträt zeigt den australischen Premierminister Scott Morrison irgendwo im Grünen. Ganz rechts sitzt der 50-Jährige lässig im Hemd, daneben seine zwei Töchter, seine Frau und der Familienhund. Doch bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass etwas nicht stimmt: Der Premierminister hat zwei linke Füße. Wer jetzt meint, dahinter stecke eine biologische Ursache, der täuscht sich. Es handelt sich schlicht und einfach um eine Photoshop-Panne des PR-Teams.

Denn ursprünglich trug der Premierminister auf dem Bild, das auf seiner Homepage gepostet wurde, ein Paar alte Turnschuhe. Und die störten wohl so sehr, dass das PR-Team beschloss, dem Chef zwei neue Schuhe zu verpassen - natürlich dank Photoshop. Dumm nur, dass die schönen weißen Schuhe beides Mal linke waren. Die Folge: Australien lacht über den Premier.

#auspol story of 2019: our latest PM (ScoMo) had nice white shoes photoshopped onto his feet for his official https://t.co/eXNtcX7xTa site?! Yup. Regular bloke. Our tax dollars hard at work. #shoegate pic.twitter.com/kA0gG0yy9L

Unter dem Hashtag "Shoegate" finden sich in den sozialen Medien viele Beiträge, Memes und alternative Vorher-Nachher-Fotos - zum Beispiel der Premierminister mit zwei linken Händen. Auf seiner Homepage wurde das Bild mittlerweile wieder durch das Original ersetzt. Auch teilte ein Sprecher von Morrison mit, dass der Premier die Photoshop-Aktion weder angeordnet noch abgesegnet hatte.

Der Premier selbst nimmt die Sache mit Humor und reagierte auf seinem Twitter-Account mit einem Tweet. Darin fragt er sein PR-Team, ob sie nicht seine lichte Haarpracht photoshoppen können. Gleichzeitig hängt er noch ein Bild seiner alten Turnschuhe an, die er nach eigener Aussage immer trägt, wenn er mal keinen Anzug anhat.

Message to my Department (PM&C): I didn’t ask for the shoeshine, but if you must Photoshop, please focus on the hair (lack thereof), not the feet!

Here they are in all their glory - my footwear of choice whenever I can get out of a suit. pic.twitter.com/hKKUstnArq