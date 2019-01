13:45 Uhr

Zweijährige fällt bei Zoo-Besuch ins Nashorn-Gehege Panorama

Bei einem Zoobesuch am Neujahrstag ist ein zweijähriges Mädchen in den USA in ein Nashorn-Gehege gefallen und verletzt worden.

Das Kleinkind habe an einer Erlebnisaktion teilgenommen, bei der die Teilnehmer nur durch eine Reihe von Eisenpfosten von den Tieren getrennt sind, teilte der Zoo im Bundesstaat Florida am Dienstag (Ortszeit) mit. Laut Augenzeugen stolperte das Mädchen und geriet zwischen die Pfosten. Mindestens eines der Nashörner habe das Kind daraufhin mit seiner Schnauze berührt. Die Zweijährige sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Zoo bietet die Erlebnisaktion nach eigenen Angaben seit 2009 täglich an. Bisher sei nie etwas passiert. (dpa)

