vor 17 Min.

Zwölfjähriger stirbt nach Unfall beim Spielen auf Schulhof

Im saarländischen Schmelz ist am Samstag ein zwölfjähriger Junge gestorben, nachdem er sich beim Spielen auf einem Schulhof mit einem Strick schwer verletzte.

Der zwölf Jahre alte Junge, der sich beim Spielen auf einem Schulhof im saarländischen Schmelz mit einem Strick schwer verletzt hat, ist am Samstagnachmittag gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der Junge lag der Polizei zufolge seit dem Vorfall vor zehn Tagen in einer Saarbrücker Klinik im Koma. Ein Mädchen hatte den Zwölfjährigen an einem Seil hängend gefunden. Die Bild-Zeitung hatte zunächst berichtet.

Junge stirbt in Schmelz: Polizei geht von einem Unfall aus

Am Montag ist nach Angaben des Polizeisprechers eine Obduktion geplant. Die Polizei geht weiterhin von einem Unfall aus. Es gebe keine Hinweise auf einen Suizid oder Fremdverschulden, sagte der Sprecher am Sonntag. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Junge mit einem Strick an dem Blitzableiter der Turnhalle einer Grundschule festgebunden. Aus bislang unbekannter Ursache war der Strick demnach verrutscht. (dpa)

