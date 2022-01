"A Discovery of Witches", Staffel 3: Start, Folgen, Besetzung - alle Infos zur letzten Staffel

Sky bringt demnächst die finale Staffel 3 seines Fantasy-Dramas "A Discovery of Witches" an den Start. Handlung? Folgen? Besetzung? Stream? Trailer? Bei uns werden Sie fündig.

Das Sky-Original basiert auf der Roman-Trilogie "Seelen der Nacht" (im Original "All Souls") der amerikanischen Bestseller-Autorin Deborah Harkness. Sie ist Historikerin - wie Diana, eine der Hauptfiguren. Die Schriftstellerin verbindet Fakten mit Fiktion - das von ihr beschriebene Manuskript "Ashmole 782" des Alchemisten Elias Ashmole hat es offenbar tatsächlich gegeben, das Original ist allerdings schon seit Jahrhunderten verschollen. Harkness wirkte auch als Executive Producer an der TV-Adaption mit.

"A Discovery of Witches", Staffel 3: Wann ist der Start bei Sky Ticket?

Der Anbieter hat den Start der Serie für Dienstag, 1. Februar 2022, angekündigt. Sendebeginn ist 22.10 Uhr Danach läuft die finale Staffel 3 immer dienstags zur selben Sendezeit in weiteren Doppelfolgen auf dem Pay-TV-Sender Sky One - außerdem bei Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Die Staffeln 1 und 2 sind dort ebenfalls abrufbar.

Handlung: Worum geht es in "A Discovery of Witches"?

Der Vampir Matthew und die schwangere Hexe Diana sind aus dem 16. Jahrhundert in die Gegenwart zurückgekehrt, wo sie von ihrem Widersacher, dem Mörder Peter Knox, bereits erwartet weredn. Die beiden wissen, dass ihre ungeborenen Zwillinge in höchster Gefahr sind. Noch nie zuvor hat es gemeinsame Kinder von eines Vampirs und einer Hexe gegeben, da die Gesetze die Heirat zwischen diesen Spezies nicht zulassen.

"A Discovery of Witches", Staffel 3 bei Sky Ticket: Die Folgen

Staffel 3 hat sieben Episoden à ungefähr 45 Minuten:

"Konsequenzen"

"Blutiges Wiedersehen"

"Reue"

"Famillenglück"

"Vereinigung der Gegensätze"

"Leben und Tod"

"Neuanfang"

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "A Discovery of Witches", Staffel 3?

Darsteller:

Teresa Palmer als Diana

als Matthew Goode als Matthew

Owen Teale als Peter Knox

Alex Kingston

Daniel Ezra

Lindsay Duncan

Hinter der Kamera waren unter anderem aktiv:

Produzenten: Lachlan McKinnon, Deborah Harkness

Regie: Jamie Donoughue , Philippa Langdale

Übertragung und Stream von "A Discovery of Witches", Staffel 3 bei Sky

Die finale Staffel der Serie läuft auf Sky One im TV, außerdem auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Auch die Staffeln 1 und 2 sind dort abrufbreit.

"A Discovery of Witches", Staffel 3: Der Trailer zur Serie bei Sky Ticket