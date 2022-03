"A Discovery of Witches": Kommt eine Staffel 4?

Seit Anfang Februar ist "A Discovery of Witches" Staffel 3 auf Sky zu sehen. Nun ist die Frage, ob es auch eine Staffel 4 geben wird. Sind neue Folgen geplant? Alle Infos finden Sie hier.

Am 1. Februar 2022 ging bei Sky die dritte Staffel von "A Discovery of Witches" an den Start. Nun ist die Frage, ob die Fantasyserie mit Staffel 4 und neuen Folgen fortgesetzt wird. Hier in diesem Artikel finden Sie alle wichtigen Infos, die bislang zur 4. Staffel von "A Discovery of Witches" bekannt sind.

"A Discovery of Witches" Staffel 4: Sind neue Folgen auf Sky geplant?

Es wird keine Staffel 4 von "A Discovery of Witches" geben. Dies liegt ganz einfach darin begründet, dass die Serie auf den drei Romanen "Die Seelen der Nacht" (2011), "Wo die Nacht beginnt" (2012) und "Das Buch der Nacht" (2014) von Deborah Harkness basiert. Da in Staffel 1 bis 3 jeweils ein Buch inhaltlich verfilmt wurde, ist die Fantasyserie nach Staffel 3 nun am Ende angelangt.

"A Discovery of Witches": Keine Staffel 4, aber kommt etwas ganz Neues?

Trotzdem gibt es möglicherweise einen Lichtblick für alle Fans. Die Autorin der Trilogie Deborah Harkness hat im Jahr 2018 den Roman "Bis ans Ende der Ewigkeit" veröffentlicht. Hier erzählt sie die Liebesgeschichte von Marcus Whitmore (Edward Bluemel), dem Sohn von Matthew und Phoebe Taylor (Adelle Leonce). Man munkelt, dass dieser Roman möglicherweise als Grundlage einer Spin-Off Serie von "A Discovery of Witches" dienen könnte. Diesbezüglich ist jedoch von offizieller Seite bisher nichts bekannt. Falls es Neuerungen geben sollte, bringen wir Sie hier stets auf den neusten Stand.

Video: wetter.com

Die Serie "A Discovery of Witches"

Die Serie "A Discovery of Witches" wurde in Deutschland erstmals am 14. September 2018 bei Sky 1 ausgestrahlt. Die zweite Staffel der britischen Fernsehserie lief dann in Deutschland im Januar 2021 und die dritte, finale Staffel startete am 1. Februar 2022 bei Sky.

"A Discovery of Witches" basiert auf der Roman-Trilogie "All Souls" von Deborah Harkness und erzählt die Geschichte von Diana Bishop, einer Hexe, die ihre Wurzeln verleugnet. Eines Tages entdeckt Diana durch Zufall ein Buch, welches über Jahre hinweg von allen magischen Wesen gesucht wird. Auch der uralte Vampir Matthew Clairmont ist sehr an dem geheimnissvollen Buch interessiert, was dazu führt, dass sich Diana und Matthew näherkommen und schließlich Gefühle füreinander entwickeln. Beide wollen das Buch davor bewahren, in die falschen Hände zu gelangen. Denn das könnte das Gleichgewicht der Magie-Welt stören.

Insgesamt hat die Serie 25 Folgen, welche in Staffel 1-3 aufgeteilt sind. Hier finden Sie einen Überblick über Staffel 1-3 mit allen Folgen:

Staffel 1 ("Die Seelen der Nacht"):

Folge 1: Das Buch des Lebens

Folge 2: Verworrene Gefühle

Folge 3: Erste Anzeichen

Folge 4: Unter Vampiren

Folge 5: Geheime Machenschaften

Folge 6: Die Befreiung

Folge 7: Die Wahrheit

Folge 8: Die Zeitreise

Staffel 2 ("Wo die Nacht beginnt"):

Folge 1: London 1950

1950 Folge 2: Gewissenskonflikt

Folge 3: Treue Ergebenheit

Folge 4: Blutrausch

Folge 5: In der Höhle des Löwen

Folge 6: Die Vermählung

Folge 7: Gefährliche Rivalität

Folge 8: Verschwörung

Folge 9: Feuerdrachin

Folge 10: Das Ende und der Neuanfang

Staffel 3 ("Das Buch der Nacht"):

Folge 1: Konsequenzen

Folge 2: Blutiges Wiedersehen

Folge 3: Reue

Folge 4: Familienglück

Folge 5: Vereinigung der Gegensätze

Folge 6: Leben und Tod

Folge 7: Neuanfang

Sie können alle Staffeln und Folgen von "A Discovery of Witches" auf Sky abrufen. Dies geht kostenpflichtig entweder auf Sky Ticket oder über Sky Q.