Reisebus verunglückt: Offenbar 35 Verletzte nach schwerem Unfall auf A12

Auf der A12 ist ein Reisebus in einen schweren Unfall verwickelt worden. Mindestens 35 Menschen sollen verletzt worden sein.

Dramatischer Zwischenfall auf der A12: Am Dienstagmittag wurde ein Reisebus in einen schweren Unfall verwickelt. Nach ersten Erkenntnissen soll es mindestens 35 Verletzte geben. Das sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost. Sechs Personen sollen schwere Verletzungen davongetragen haben. Der Katastrophenschutz war schnell mit Einsatzkräften vor Ort.

Neben dem Bus waren wohl auch zwei Lkw in den Unfall verwickelt.

Reisebus-Unfall: A12 in beide Richtungen gesperrt

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich auf der A12 in Brandenburg zwischen den Anschlussstellen Storkow und Fürstenwalde. Der Reisebus war laut der Autobahnpolizei in Fahrtrichtung Polen unterwegs. Die A12 wurde in beide Richtungen gesperrt.