Reisebus verunglückt: Offenbar 40 Verletzte nach schwerem Unfall auf A12

Auf der A12 ist ein Reisebus in einen schweren Unfall verwickelt worden. Mindestens 35 Menschen sollen verletzt worden sein.

Dramatischer Zwischenfall auf der A12: Am Dienstagmittag wurde ein Reisebus in einen schweren Unfall verwickelt. Nach ersten Erkenntnissen soll es 40 Verletzte geben. Das sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost auf Nachfrage der Bild. Sechs Personen sollen schwere Verletzungen davongetragen haben. Der Beifahrer des Busses soll zunächst noch eingeklemmt gewesen sein. Er muss befreit werden. Der Katastrophenschutz war schnell mit Einsatzkräften vor Ort. Auch drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

A12: Lkw stößt mit Reisebus zusammen

Neben dem Bus waren wohl auch zwei Lkw in den Unfall verwickelt. Erste Erkenntnisse legen nahe, dass ein Lastwagen, der in Richtung Berlin fuhr, die Spur wechseln wollte. Dabei soll er auf einen vorausfahrenden Lastwagen gefahren und seitlich mit dem Reisebus zusammengestoßen sein.

Einer der Lastwagen soll ein Gefahrentransporter gewesen sein. Das gab der Polizeisprecher bekannt. Seine Fracht soll Kraftstoff gewesen sein. Zunächst war aber unklar, ob der Lkw beladen oder ohne Ladung unterwegs war.

Reisebus-Unfall: A12 in beide Richtungen gesperrt

Die Polizei wurde um 12.24 Uhr von dem Zwischenfall informiert. Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich auf der A12 in Brandenburg zwischen den Anschlussstellen Storkow und Fürstenwalde. Der Reisebus war laut der Autobahnpolizei in Fahrtrichtung Polen unterwegs. Die A12 wurde in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei hat die Bitte veröffentlicht, den Bereich zu umfahren.