Schwerer Unfall auf der A20: Zwei Menschen sterben bei Prenzlau

Auf der A20 ist es bei Prenzlau zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Kleinbus ist verunglückt, zwei Menschen sind dabei ums Leben gekommen.

In der Nähe von Prenzlau ist es auf der Autobahn 20 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Menschen starben dabei am Mittwochvormittag in der Uckermark, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Diese gab bekannt, dass ein Kleinbus auf der A20 verunglückte.

Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug ohne Fremdeinwirkung und Beteilung von anderen Autos von der Fahrbahn abgekommen ist. In der Folge überschlug sich der Kleinbus und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.

Unfall auf der A20: Zwei Menschen sterben, mindestens drei Schwerverletzte

In dem betroffenen Familien-Van sollen insgesamt vier Erwachsene und vier Kinder gesessen haben. Zwei der Erwachsenen sind laut der Polizei noch an der Unfallstelle verstorben. Drei weitere Insassen des Busses wurden demnach schwer verletzt. Sie wurden mit Hubschraubern in verschiedene Kliniken geflogen.

Video: dpa

Die A20 wurde nach dem Unfall in Richtung Rostock zwischen Prenzlau Süd und Ost gesperrt. Am Mittag dauerte die Sperrung noch an.