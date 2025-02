Fünf Lkw fahren aufeinander auf – Mann eingeklemmt

Ein Lkw-Fahrer hat auf der A3 bei Limburg (Landkreis Limburg-Weilburg) vier bremsende Gespanne aufeinander geschoben. Dabei wurde ein 68-Jähriger in einem der hinteren Fahrzeuge eingeklemmt und verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr befreite den Mann. Er wurde nach dem Unfall am Nachmittag in ein Krankenhaus gebracht und war den Angaben nach ansprechbar.

Der 75-jährige Verursacher bemerkte nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu spät, dass die vor ihm fahrenden Lkw-Fahrer bremsten. Wegen des Unfalls zwischen den Anschlussstellen Diez und Limburg Nord war die Autobahn in Richtung Frankfurt für 30 Minuten gesperrt. Dies hatte laut Polizei weitreichende Auswirkungen für den Verkehr. Gegen 20.00 Uhr wurden alle Spuren wieder freigegeben.