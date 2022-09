Salzsäure tritt aus LKW aus: A3 Richtung Frankfurt stundenlang gesperrt

Auf einem Rastplatz auf der A3 tritt Salzsäure aus einem LKW ist. Die Autobahn ist Richtung Frankfurt gesperrt. Die Aufräumarbeiten laufen.

Ein Leck am Gefahrgut sorgt auf der A3 für eine Sperrung. Die Feuerwehr teilte am Freitagmorgen mit, dass an ein LKW, der mit 24 Tonnen Salzsäure beladen ist, eine undichte Schweißnaht festgestellt wurde. Durch die undichte Stelle, an der stark ätzende Chemikalien austragen und verdampften. Der Lastwagen steht auf eine Raststätte in der Nähe von Rösrath, dem Rastplatz Königsforst. Alle Anwohnerinnen und Anwohner wird von der Feuerwehr dazu geraten, die Fenster zu schließen. Das sei vor allem wegen des Gestanks nötig.

Salzsäure tritt aus LKW aus: A3 Richtung Frankfurt gesperrt – Stau in Richtung Köln

Auf der A3 bildete sich in Richtung Köln schnell ein Stau von rund 15 Kilometern. Eine Fahrbahn ist zwischen Siegburg und Köln-Heumar in Richtung Frankfurt gesperrt. Die Sperre muss wohl noch bis etwa 13.00 Uhr aufrecht erhalten werden.

Da eine Abdichtung des Lecks unmöglich ist, muss die komplette Ladung des LKW in ein Tankfahrzeug umgepumpt werden. Dieses kann die 24 Tonnen aber nicht in einer Ladung fassen, weswegen es die Salzsäure immer wieder abtransportieren muss. Außerdem soll die Pumpe von Verunreinigungen in der Salzsäure undicht geworden und beschädigt worden sein, weswegen eine neue aufgetrieben werden musste. Auch das habe die Aufräumarbeiten laut eines Sprechers der Feuerwehr verzögert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: dpa

Gefahrgut auf A3: Großeinsatz der Feuerwehr

Um zu verhindern, dass die Säure ins Erdreich gelangt, haben die Einsatzkräfte eine Barriere aufgebaut. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Rund 115 Personen waren zu dem Einsatz ausgerückt.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch