A44 gesperrt: Lkw kracht in Baustelle – Fahrer schwer verletzt

A44 gesperrt

Lkw kracht in Baustelle – Fahrer schwer verletzt

Ein Lkw-Fahrer übersieht in der Nacht ein Baustellenfahrzeug und kollidiert mit hoher Geschwindigkeit. Die Autobahn muss vorübergehend gesperrt werden.
    Die Polizei sicherte die Unfallstelle auf der A44. (Symbolbild)
    Die Polizei sicherte die Unfallstelle auf der A44. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Ein Lkw-Fahrer ist auf der A44 zwischen Breuna und Zierenberg (Landkreis Kassel) gegen ein stehendes Baustellenfahrzeug gekracht und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der Lkw mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit mit dem parkenden Fahrzeug. Dieses habe demnach am Ende der vorübergehenden Nachtbaustelle gestanden. Nach Angaben eines Sprechers habe sich der Fahrer nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Autobahn musste zwischenzeitlich in Richtung Zierenberg gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens war unklar.

