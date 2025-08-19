Lkw kracht in Baustelle – Fahrer schwer verletzt

Ein Lkw-Fahrer ist auf der A44 zwischen Breuna und Zierenberg (Landkreis Kassel) gegen ein stehendes Baustellenfahrzeug gekracht und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der Lkw mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit mit dem parkenden Fahrzeug. Dieses habe demnach am Ende der vorübergehenden Nachtbaustelle gestanden. Nach Angaben eines Sprechers habe sich der Fahrer nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Autobahn musste zwischenzeitlich in Richtung Zierenberg gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens war unklar.

