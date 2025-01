Falschfahrer rund 18 Kilometer auf Autobahn unterwegs

Rund 18 Kilometer weit ist ein 85-Jähriger in die falsche Richtung auf der Autobahn 5 bei Karlsruhe gefahren. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten den Falschfahrer in der Nacht auf Montag, wie die Polizei mitteilte. Der 85-Jährige war demnach in seinem Auto mit etwa 60 bis 80 Kilometern pro Stunde auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Wie es dazu kam, blieb vorerst unklar.

Zwei Streifen der Polizei fingen den Autofahrer auf der Höhe von Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) ab. Bei der Kontrolle habe der Mann einen stark verwirrten Eindruck gemacht, hieß es. Sein Führerschein wurde den Angaben nach einbehalten. Der 85-Jährige erhält eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Verletzt worden sei niemand, Sachschaden sei ebenfalls nicht entstanden.