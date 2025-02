A8 Richtung München von Samstagabend bis Sonntagfrüh bei Albaufstieg gesperrt

Die Autobahn A8 ist am Wochenende in Fahrtrichtung München von einer Sperrung betroffen. Wer Samstagabend oder Sonntagfrüh etwa von Baden-Württemberg aus Richtung Bayerisch-Schwaben fahren will, muss sich deshalb auf eine längere Fahrtzeit einstellen. Auf einem Abschnitt des Albaufstiegs wird die Fahrbahndecke erneuert.

Die Sperrung der A8 betrifft den Zeitraum von Samstag, den 15. Februar, 22 Uhr, bis Sonntag, den 16. Februar, etwa 8 Uhr. Die A8 ist dann ab der Anschlussstelle Mühlhausen in Fahrtrichtung München gesperrt. Das teilen die Stadt Geislingen an der Steige auf ihrer Webseite sowie die Gemeinde Bad Ditzenbach in ihrem Amtsblatt (6/2025) mit.

A8-Sperrung am Wochenende bei Mühlhausen im Täle

Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, die für die A8 zuständig ist, den Gemeinden mitgeteilt habe, müsse die Fahrbahndecke an dieser Stelle aufgrund witterungsbedingter Schäden erneuert werden. Die Arbeiten an der Straße würden innerhalb der Nacht von Samstag auf Sonntag durchgeführt, die A8 ist in diesem Teilbereich deshalb vollgesperrt.

Wer dennoch in diesem Zeitraum Richtung München fahren muss, der wird über eine Umleitung wieder auf die A8 geführt. Die Umleitung U29 führt nach Geislingen und danach weiter zur Anschlussstelle Ulm-West.

A8: Vollsperrung Richtung München bis Sonntagfrüh

Die entgegengesetzte Fahrtrichtung (München – Karlsruhe) der A8 ist nicht von der Sperrung betroffen. Die A8 war im Bereich des Albaufstiegs beziehungsweise Abstiegs in den vergangenen Jahren wiederholt von Bauarbeiten betroffen, die teils zu Staus und zähfließendem Verkehr auf den Ausweichstraßen führten.