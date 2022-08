Geisterfahrerin stirbt auf A9: Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Auf der A9 kam am Mittwoch eine Geisterfahrerin ums Leben. In den folgenschweren Unfall waren zwei weitere Fahrzeuge involviert. Die Strecke musste gesperrt werden.

Eine 82-Jährige ist am Mittwochmittag (3. August) auf der A9 ums Leben gekommen. Die Seniorin war bei Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) mit ihrem Seat in einen schweren Unfall verwickelt, als sie als Geisterfahrerin auf der Autobahn unterwegs war. Die Strecke musste in Fahrtrichtung München für mehrere Stunden gesperrt werden.

An dem Unfall zwischen Schnaittach und der Ausfahrt Lauf/Hersbruck gegen 12.50 Uhr waren drei Fahrzeuge beteiligt. Die in falscher Richtung fahrende 82-Jährige touchierte demnach einen Mercedes, an dessen Steuer ein 79-Jähriger saß und krachte dann frontal mit einem Audi zusammen.

Dessen 60-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher laut t-online erklärte. Der Mercedes-Insasse blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Video: kabel eins

Tödlicher Unfall auf A9: Seniorin erliegt ihren schweren Verletzungen

Zunächst war unklar, warum die Seniorin als Geisterfahrerin unterwegs war. Sie verletzte sich so schwer, dass sie noch am Unfallort starb. Der Verkehr wurde zunächst an der an der Anschlussstelle Schnaittach ausgeleitet. Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten die im Stau in den Autos wartenden Personen angesichts der Hitze mit Wasser.

Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallgeschehens übernahm die Verkehrspolizeiinspektion Feucht. Die Staatsantwaltschaft ordnete an, einen Sachverständiger hinzuzuziehen.