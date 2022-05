Köln: Fußgängerin von Auto getötet

In Köln ist eine Frau von einem Auto getötet worden. Offenbar wollte sie bei Grün über die Aaachener Straße gehen, als der Pkw sie erfasste.

Am Donnerstagmorgen ist eine Frau in Köln (Nordrhein-Westfalen) von einem Auto überfahren und getötet worden. Die 43-Jährige starb nach Angaben der Polizei trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Laut Mitteilung ereignete sich der Unfall in Köln-Lindenthal.

Zeugen sagten den Ermittlern, dass die getötete Frau offenbar bei Grün über die Aachener Straße bei der Fußgängerampel gehen wollte, als der Smart einer 24-Jährigen sie frontal erfasste. Die junge Frau war stadteinwärts unterwegs. Ihr Auto wurde sichergestellt, die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Köln: Aachener Straße musste nach Unfall gesperrt werden

Laut Polizei ereignete sich der Unfall auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle am Melatenfriedhof. Die viel befahrene Hauptstraße musste für Rettungsmaßnahmen und die Spurensicherung ab der Kreuzung Oskar-Jäger-Straße gesperrt werden. Der Straßenbahnbetrieb konnte ganz normal fortgesetz werden.

