Autopsiebericht veröffentlicht: Todesursache von Aaron Carter steht fest

Aaron Carter starb im November 2022 in seinem Haus in Kalifornien. Bisher herrschte Unklarheit über die Todesursache. Nun wurde der Autopsiebericht veröffentlicht.

Im November 2022 stand die Musik-Szene in den USA unter Schock – und nicht nur die. Vor rund fünf Monaten war der bekannte Sänger Aaron Carter tod in seinem Haus aufgefunden. Er lag leblos in der Badewanne. In der Folge begann ein Rätselraten rund um die Todesursache, welche auch Carters Mutter entfacht hatte. Sie behauptete, dass ihr Sohn ermordet wurde. Nun steht die Todesursache fest.

Todesursache von Aaron Carter: Autopsiebericht legt Unfall nahe

Die Gerichtsmedizin in Los Angeles veröffentlichte am Dienstag den Autopsiebericht zum Tod von Cater. Dieser legt nahe, dass der US-Popstar mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ermordet wurde. Der 34-Jährige sei demnach unter Drogeneinfluss in seiner Badewanne ertrunken. Die Behörde geht von einem Unfall aus.

Im Körper von Carter wurde laut dem Autopsiebericht eine Chemikalie nachgewiesen, welche normalerweise durch Druckluft aus Dosen inhaliert wird. Auch Spuren von Xanax, einem Medikament gegen Angstzustände, welches verschreibungspflichtig ist, wurden sichergestellt.

Tod von Aaron Carter: Er wurde als Teeniestar in den USA bekannt

Carter war am 6. November 2022 für tot erklärt worden. Der US-Sänger war leblos in der Badewanne in seinem Haus im kalifornischen Lancaster gefunden worden. Herbeigerufene Sanitäter konnten nur noch den Tod des Musikers feststellen.

Der US-Amerikaner war im Dezember 1987 in Tampa, Florida, als jüngerer Bruder des späteren "Backstreet Boy" Nick Carter geboren worden. Weitere Geschwister waren seine Zwillingsschwester Angel und Schwester Leslie, welche ebenfalls als Sängerin Karriere machte. Zudem hatte Carter zwei Halbschwestern und einen Halbbruder.

Aaron Carter bei einem Auftritt in Berlin. Foto: Britta Pedersen, dpa (Archivbild)

In jungen Jahren wurde Aaron Carter einem größeren Publikum in den USA als Teeniestar bekannt. Ende der 1990er-Jahre landete er mit Hits wie "Aaron's Party" und "Crush On You" riesige Erfolge. Rückblickend sagte er über seine Karriere als Teeniestar: "Das Leben war ziemlich hart. Ich habe viel Traumata, viel Verlust, viel Einsamkeit erlebt. Ich hatte einfach das Gefühl, ich müsste davon ausbrechen." In der Folge konnte Carter seinen Erfolg trotz zahlreicher Anläufe nicht weiterführen. Mehrere Comebackversuche waren erfolglos verlaufen. Psychische Probleme und Drogen- und Medikamentensucht prägten viele Jahre in Carters Leben.

Im Jahr 2022 hatte Carter ein weiteres Comeback angestrebt. Er veröffentlichte am 3. November 2022 zusammen mit einem Freund, dem Songwriter Mic Garcia, den Song "Lately". Drei Tage später wurde er tot aufgefunden. Ein Jahr vor seinem Tod war Carter zum ersten Mal Vater geworden. Kurz nach der Geburt seines Sohnes Prince Lyric hatte er sich von dessen Mutter, seiner damaligen Verlobten Melanie Martin, getrennt und das alleinige Sorgerecht übernommen. Seit dem Tod seines Vaters lebt Prince Lyric Carter wieder bei seiner Mutter.