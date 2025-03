Ungesunde Fischstäbchen: Käpt‘n Iglo kann nichts dafür

Das war ganz sicher nicht im Sinne des Kapitäns. Schließlich reist er über‘s Meer und bringt uns unsere Fische her. So will es jedenfalls die Legende. Oder zumindest die Werbung, in der ein Kinderchor von den Heldentaten des Käpt‘n Iglo kündet. Um die halbe Welt segle der, um mit saftigem Seelachs Kindergaumen höher schlagen zu lassen. Jetzt haben allerdings die Spielverderber der Stiftung Warentest ermittelt, dass der saftige Seelachs gar nicht so gesund ist. Also eher: Gegenteil.

In den Fischrechtecken verstecke sich viel zu viel des krebserregenden Fettschadstoffs f 3-Monochlorpropandiol. Klingt schon ungesund. Andererseits vermittelt der Begriff Omega-3-Fettsäure auch nicht die Aussicht auf ewige Jugend. Genau genommen, trifft den fischenden Käpt‘n allerdings gar keine Schuld. Das giftige Monochlorodingsbums lungert nämlich im Frittieröl rum.

Immerhin drei Fischstäbchen sind gestattet

Verzichten muss der Nachwuchs deswegen allerdings nicht auf den Fischsnack. Die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit hat eine tolerierbare tägliche Aufnahmemenge von zwei Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht für das Fischstäbchengift festgelegt. Ein Kindergarten-Fratz von rund 16 Kilo würde die Menge mit drei Fischstäbchen von Käpt‘n Igo erreichen. Oder mit deren vier von Rewe. Dort wird offensichtlich anders frittiert.

Problematisch ist also die Panade. Möglicherweise kommen Ernährungsberater auch noch auf die Idee, dass es keine gute Idee sei, das Fischaroma mit dezent gezuckertem Ketchup zu optimieren. Oder als Begleitgetränk eine Capri-Sonne (die seit etlichen Jahren Capri-Sun heißt) zu reichen - weil der Fruchtsaftanteil nur schwerlich nachgewiesen werden kann. Vielleicht stillt Müllers Milchreis auch nicht nur den kleinen Hunger zwischendurch, sondern auch das Verlangen von Zahnärzten auf neue Kunden. Darauf ein paar Storck Schokoladen Riesen.