Frankfurt startet Kampagne für weniger Müll in der Stadt

Weniger Abfall und keine Ressourcenverschwendung: Dieses Ziel setzt sich die Stadt Frankfurt. Sie will nach eigenen Angaben eine sogenannte Zero Waste City werden. Helfen soll eine Kampagne, die heute Nachmittag vorgestellt wird.

Bürgerinnen und Bürger sollen mit Hilfe der Kampagne aufgeklärt und motiviert werden. Auch ein «Waste-Wettbewerb» - ein interaktives Quizspiel mit 100 Fragen - soll spielerisch rund um die richtige Mülltrennung informieren. Zudem soll es Kooperationen mit Stadtteilen, Vereinen und Partnerorganisationen geben.