Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Abfall: Frankfurt startet Kampagne für weniger Müll in der Stadt

Abfall

Frankfurt startet Kampagne für weniger Müll in der Stadt

Ein Quiz und eine Kampagne sollen Frankfurter motivieren, Abfall zu vermeiden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Künftig sollen die Bürgerinnen und Bürger der Mainmetropole mehr aufs Thema Abfall achten. (Symbolbild)
    Künftig sollen die Bürgerinnen und Bürger der Mainmetropole mehr aufs Thema Abfall achten. (Symbolbild) Foto: Hannes Albert/dpa

    Weniger Abfall und keine Ressourcenverschwendung: Dieses Ziel setzt sich die Stadt Frankfurt. Sie will nach eigenen Angaben eine sogenannte Zero Waste City werden. Helfen soll eine Kampagne, die heute Nachmittag vorgestellt wird.

    Bürgerinnen und Bürger sollen mit Hilfe der Kampagne aufgeklärt und motiviert werden. Auch ein «Waste-Wettbewerb» - ein interaktives Quizspiel mit 100 Fragen - soll spielerisch rund um die richtige Mülltrennung informieren. Zudem soll es Kooperationen mit Stadtteilen, Vereinen und Partnerorganisationen geben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden