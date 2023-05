Themen vorab in Chatgruppe geteilt: Abiprüfung beginnt später

In Sachsen-Anhalt musste die Abiturprüfung im Fach Geschichte am Montag um eine Stunde nach hinten verschoben werden. Der Grund: Die Themen wurden vorab in einer Chatgruppe geteilt.

Kurz vor der Abiturprüfung im Fach Geschichte gab es in Sachsen-Anhalt eine Panne. Die Themen waren vorab bekannt geworden und wurden in einer Chatgruppe geteilt. Diese Meldung sei am Sonntag beim Landesschulamt eingegangen. "Wie die Prüfungsthemen an die Öffentlichkeit gelangen konnten, wird nun aufgearbeitet, zudem wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet", schreibt das Amt auf seiner Webseite.

Trotz des Vorfalls findet die Prüfung am Montag (8. Mai) statt. Den Schulen wird zur Sicherheit aber ein Zeitpuffer zur Vorbereitung eingeräumt. Der Beginn wurde von 8 auf 9 Uhr verschoben. Das Bildungsministerium habe alle Schulleitungen informiert und Reserveaufgaben bereitgestellt.

Panne bei Abiturprüfungen in NRW

Wegen einer Technikpanne musste auch in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr bereits eine Abiturprüfung verschoben werden. Das Herunterladen der ursprünglich für den Folgetag vorgesehenen Aufgaben hatte nach Angaben des Ministeriums nur bei etwa jeder dritten von 900 Schulen geklappt. Die Abiturientinnen und Abiturienten konnten erst mit einem Tag Verspätung in ihre schriftlichen Prüfungen starten.

Essay von Luisa Neubauer in Abiturprüfung sorgt für "Verwunderung"

In Niedersachsen wurde kürzlich aus einem ganz anderen Grund über die diesjährigen Abiturprüfungen diskutiert. Ein Essay von Klimaaktivistin Luisa Neubauer war dort Teil der Politik-Prüfung. Der Text mit dem Titel "Nur, weil die Richtigen regieren, wird nicht gleich richtig regiert" stammt aus dem Jahr 2022 und wurde damals bei Zeit Online veröffentlicht. Die Aufgabe der Abiturientinnen und Abiturienten war es, Neubauers Aussagen zusammenzufassen und Einflussmöglichkeiten von Bürgern, Vereinen, Parteien und sozialen Bewegungen anhand des Textes zu erläutern.

"Dass man ausgerechnet den Text einer Aktivistin wählt, habe ich durchaus mit Verwunderung zur Kenntnis genommen", sagte Christian Fühner, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, gegenüber der Bild. Die CDU-Landtagsfraktion wolle nun den Bewertungsmaßstab für die Prüfungen erfragen.

Abiturprüfungen in Bayern noch bis Ende Mai

Auch in Bayern sind die Abiturprüfungen in vollem Gange. Nach den Prüfungen in Deutsch, Mathematik und einem frei wählbaren Fach oder Französisch steht in der Woche vom 15. bis zum 19. Mai der erste mündliche Test für die Abiturientinnen und Abiturienten an.