Abnehm-Falle durch Ozempic? So lange muss man sich spritzen, damit man dauerhaft abnimmt

Was in Los Angeles früher eine „Botox-Party“ war, ist mittlerweile eine „GLP-1-Party“. Mit dieser Aussage hat der plastische Chirurg Dr. Michael Hakimi in einem Interview mit Page Six für Aufsehen gesorgt. Der Hintergrund: GLP-1-Rezeptor-Agonisten, die eigentlich für die Behandlung von Diabetes vorgesehen sind, werden zweckentfremdet und als Hilfsmittel zum Abnehmen verwendet. In Hollywood liegt vor allem das Diabetes-Medikament Ozempic im Trend. Dieses im Rahmen der angesprochenen Feiern zahlungskräftigen Gästen vorgestellt und angeboten. Dafür werden Krankenpfleger angeheuert, die das Medikament verschreiben dürfen. Ein Trend, der Gefahren birgt.

Ozempic-Trend hat klassische Schönheitseingriffe überholt

Ozempic soll eigentlich Diabetes-Patientinnen und -Patienten dabei helfen, den Blutzucker zu regeln. Vor einigen Jahren wurde allerdings entdeckt, dass das Medikament auch für eine langfristige Gewichtsreduktion eingesetzt werden kann. Seitdem wird Ozempic auch als „Abnehmspritze“ verwendet, mit der übergewichtige Personen beim Abnehmen schnell einen Effekt erzielen können. Doch nicht nur die, wie das Beispiel Hollywood zeigt.

„Selbst wirklich schlanke Menschen nehmen gerne Ozempic, vor allem die Leute in Hollywood, weil sie keinen Hunger haben. Es macht sie weniger hungrig“, erklärt die plastische Chirurgin Dr. Jennifer Levine bei Page Six: „Selbst Leute, die super, super dünn sind, nehmen vielleicht Mikrodosen, weil sie ihr Gewicht halten können und nicht das Gefühl haben, dass sie hungern müssen.“

Hakimi erklärt, dass Behandlungen mit Ozempic mittlerweile Klassiker der Schönheitsbehandlungen, wie Filler und Botox, überholt hätten. Viele Prominente, wie Elon Musk und Oprah, haben schon zu den Spritzen gegriffen, die in der Regel wöchentlich genommen werden müssen. Das Problem: Wer einmal mit Ozempic angefangen hat, der hat es schwer, wieder damit aufzuhören, wenn er das neue Gewicht halten möchte.

Abnehmen mit Ozempic: „Sie können nicht davon loskommen“

Mit GLP-1-Analoga kann man langfristig abnehmen. Allerdings nur, wenn man bereit ist, sich die Abnehmspritzen ein Leben lang zu verabreichen, wie im Deutschen Ärzteblatt nachzulesen ist. „Wenn man sich vorstellt, dass ein adipöser 30-jähriger Patient dieses Medikament für die nächsten 40 Jahre spritzt, dann haben wir natürlich unzureichende Erfahrungen, was alles kommen kann“, wird Prof. Dr. med. Joachim Spranger, Direktor der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Endokrinologie und Stoffwechsel an der Charité, in dem Bericht zitiert.

Levine ist der Meinung, dass viele Personen nicht mehr von Ozempic und Co. loskommen würden. „Sie wollen ihr Gewicht halten, was sie ohne das Medikament nicht können, also müssen sie eine geringere Dosis einnehmen“, sagt sie. Die Ärztin glaubt unterdessen, dass viele Menschen die Abnehmspritzen in zu hohen Dosen verabreichen: „Nicht jeder muss so hohe Dosen einnehmen - es gibt eine Möglichkeit, das Medikament sicher zu verwenden, ohne dass die Menschen erschreckend dünn aussehen.“

Übrigens: Eine unerwünschte Nebenwirkung des Medikaments ist das sogenannte Ozempic-Face.