Gesundes Abendessen: Was sollte man essen, um abzunehmen?

Jeder kennt ihn: Den Mitternachtssnack kurz bevor man sich schlafen legt. Er soll besonders ungesund sein. Aber was ist dran an dieser Behauptung? Und was sollte man abends essen, um abzunehmen? Alle Informationen im Überblick.

Übrigens: Mithilfe einiger Lebensmittel kann der Stoffwechsel angekurbelt werden.

Gesunde Ernährung: Ist abends essen wirklich ungesund?

Diese Frage wird seit langer Zeit kontrovers diskutiert und es kommen immer wieder unterschiedliche Ergebnisse dabei heraus. Wie das Gesundheitsmagazin des Versicherungsanbieters AOK erklärt, deuten einige Studien darauf hin, dass eine erhöhte Kalorieneinnahme spät am Abend das Risiko von Fettleibigkeit erhöht. Ausschlaggebend sei allerdings die über den ganzen Tag aufgenommene beziehungsweise verbrauchte Energiemenge.

Warum aber birgt eine späte Energieaufnahme Gefahr für eine Gewichtszunahme? Die Ursache liegt darin, dass der Körper im Schlaf viele Stoffwechsel- und Organfunktionen einschränkt, was dazu führt, dass ein spät zu sich genommenes Essen schlechter verdaut wird. Besonders wenn das Essen schwer war, hat der Körper dann Schwierigkeiten bei der Verdauung.

Aber nicht nur die Verdauung leidet unter dem späten Essen, auch der Schlaf ist betroffen. Isst man spät, fällt das Ein- und Durchschlafen schwerer. Menschen, die häufig einen Mitternachtssnack zu sich nehmen, etwa weil sie im Schichtdienst arbeiten und davor nicht zum Essen kommen, leiden vermehrt unter Magen-Darm-Störungen, Verstopfung, Blähungen oder Sodbrennen.

Abends essen: Was kann man essen, um abzunehmen?

Einfach nichts zu essen ist allerdings auch keine Lösung. Was also kann man abends zu sich nehmen, wenn man abnehmen möchte? Die AOK empfiehlt, mehrere Stunden vor dem Zubettgehen eine ausgewogene, leichte und sättigende Mahlzeit zu sich zu nehmen. Dadurch kommen später überhaupt keine Hungergefühle auf und man öffnet noch einmal den Kühlschrank.

Gute Mahlzeiten abends wären etwa:

Gemüse (gedünstet, gekocht, aus dem Backofen)

Suppen

mageres Fleisch oder gedünsteter Fisch

Pellkartoffeln, (Vollkorn-)Nudeln oder Reis als Beilage

Salat

Brotzeit

Sollte einen abends doch noch der Heißhunger überkommen, kann man einen Apfel oder Nüsse essen, die deutlich weniger ungesund sind als sonst übliche Snacks. Um die Verdauung nach dem Abendessen anzuregen, ist ein kleiner Spaziergang oft hilfreich.

Übrigens: Die sogenannten Spritzen Ozempic und Wegovy sind zum Abnehmen in aller Munde. Aber nicht jeder bekommt die Medikamente verschrieben. Und wer den Jo-Jo-Effekt beim Abnehmen vermeiden möchte, schafft es mit einer bestimmten Ernährung.