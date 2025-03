Abnehmen in der Stillzeit – ist das schädlich?

Ein Glas Milch, eine Scheibe Vollkornbrot, 200 Gramm Gemüse, etwas Obst und 15 Gramm Nüsse pro Tag und dazu in der Woche 150 Gramm gegarte Hülsenfrüchte sowie 100 Gramm Fisch: Rund 500 Kalorien benötigt eine Frau, die stillt. Der Ernährungsvorschlag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigt, wie ausgewogen sich stillende Mütter ernähren sollten. Was aber, wenn man eigentlich die Schwangerschaftspfunde loswerden möchte? Gerade in Zeiten, in denen selbst mit Babybrei versucht wird, abzunehmen, kommt die Frage auf: Ist es überhaupt ratsam, während der Stillzeit gezielt Körpergewicht zu verlieren?

Abnehmen in der Stillzeit: Ist das ungesund?

Die Non-Profit-Organisation La Leche Liga, die als Fachorganisation auch mit der WHO zusammenarbeitet, unterstützt rund um das Thema Stillen. Sie, wie auch beispielsweise das Europäische Institut für Stillen und Laktation, sehen beim richtigen Vorgehen, kaum Einwände, Stillen und Gewichtsverlust in Einklang zu bringen: Grundsätzlich ist es möglich, gesund in der Stillzeit abzunehmen.

Vorausgesetzt, es werde nicht versucht, in kurzer Zeit viele Pfunde purzeln zu lassen. Von Diäten oder gar radikalen Ernährungsformen wird abgeraten – nicht nur während der Stillzeit. Zu bedenken gibt es unter anderem auch – darauf macht das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aufmerksam -, dass Frauen, die beim Stillen viel Gewicht verlieren, in der Muttermilch höhere Gehalte an fettlöslichen Fremdstoffen haben werden.

Die Still-Liga verweist darauf, dass anderthalb bis zwei Monate nach der Geburt frühestens mit einer aktiven Gewichtsabnahme gestartet werden sollte. Und selbst dann sei Geduld gefragt. Langsam, ohne Druck und auf eine gesunde Art angegangen, bestätigt auch die Krankenkasse DAK-Gesundheit.

Wie nehme ich am besten in der Stillzeit ab?

Um am besten und damit so gesund wie möglich abzunehmen, empfehlen Still-Liga und Krankenkasse, sich einige Faktoren genauer anzuschauen. Dazu zählt, ausreichend viel (mindestens 1800 Kalorien am Tag laut La Leche Liga) und abwechslungsreich zu essen. Obst, Gemüse, Kohlenhydrate zum Beispiel durch Vollkornprodukte, gesunde Fette zum Beispiel in Form von Avocados und Nüssen, viel Eiweiß etwa durch Magerquark.

Hilfreich sei es zudem, auf Zucker zu verzichten oder den Konsum einzuschränken. Nie verkehrt ist es zudem, viel zu trinken. Kombiniert man diese Anstrengungen mit regelmäßiger Bewegung, etwa durch einen täglichen Spaziergang, und setze man sich nicht etwa durch übertriebene Vorstellungen unter Druck, könne das Abnehmen gelingen.

Wie viele Kilogramm verliert man beim Stillen?

Die Akademie für Ernährung und Diätetik schätzt als realistisches und „sicheres Ziel für stillende Mütter, die abnehmen möchten“, ein, rund ein halbes Kilo pro Woche abnehmen zu können. Das sei nachhaltig.

Im Vergleich zu Angaben von Gesundheitsexperten bezüglich Gewichtsabnahme bei nicht stillenden Menschen decken sich die Empfehlungen: Auch hier sollte realistischerweise mit einem halben bis ganzen Kilo in der Woche, beziehungsweise entsprechend zwei bis vier Kilogramm pro Monat gerechnet werden.

Übrigens: Um Gewicht zu verlieren, ist es wichtig zu wissen, wie hoch das eigene Kaloriendefizit ausfällt. Dieses lässt sich einfach berechnen.