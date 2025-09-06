Abnehmen mit Apfelessig: Geht das wirklich? Neue Erkenntnisse geben Hinweis

Eine besondere Feier steht vor der Tür oder die Lieblingsjeans geht kaum noch zu. Gründe, um ein paar Kilos loswerden zu wollen, gibt es viele – Methoden, Abnehm-Trends und Tricks auch. So werden etwa Fruchtgummis zum Abnehmen angeboten, Reis soll zum Traumkörper führen oder eine ketogene Ernährung beim Abnehmen helfen.

Auch ein bekannter Diät-Tipp: Apfelessig. Bei der Methode wird laut der AOK regelmäßig Apfelessig getrunken – nicht pur, denn wegen des Säuregehalts kann das den Zahnschmelz schädigen, sondern mit Wasser und Honig vermischt. Meist werden zwei Teelöffel Apfelessig pro Tag mit etwas Honig in ein Glas Wasser gerührt und getrunken. Was ist aber an der Methode dran? Kann man mit Apfelessig wirklich abnehmen? Eine neue Studie gibt nun Aufschluss.

Apfelessig zum Abnehmen: Wie funktioniert die Methode?

Viele Wege führen zum Ziel. Das ist auch bei der Apfelessig-Diät der Fall, denn laut rewe.de gibt es nicht nur die eine Apfelessig-Diät, sondern viele verschiedene Methoden. Üblicherweise wird das Apfelessig-Wasser-Honig-Gemisch oder Apfelessig-Wasser-Gemisch – ohne Honig – vor jeder Mahlzeit getrunken. Zudem sollten die Mahlzeiten kalorienarm sein. Es werden maximal 1200 Kilokalorien am Tag empfohlen. Wer sich daran hält, soll bis zu zwei Kilo pro Woche abnehmen können. Was ist an der Methode aber dran?

Apfelessig zum Abnehmen: Ist die Wirkung belegbar?

Apfelessig soll beim Abnehmen helfen. Stimmt das? Dem Wissensmagazin Geo zufolge haben die Inhaltsstoffe von Apfelessig tatsächlich eine positive Wirkung auf den Körper. So regt Essigsäure etwa den Speichelfluss, die Bildung von Magensäure und die Produktion von Verdauungssäften im Darm an. Auch soll Apfelessig aufgrund seiner antibakteriellen Wirkung gegen Bakterien und Pilze im Darm helfen und außerdem den Blutzuckerspiegel senken, weil Essigsäure die Ausschüttung von Insulin hemmt.

Eine Studie, die im März 2024 im Fachjournal BMJ Nutrition, Prevention & Health veröffentlicht wurde, hat nun den Effekt der Apfelessig-Diät bestätigt. Die Holy Spirit University im Libanon hat in Zusammenarbeit mit der American University of Science and Technology 120 junge und übergewichtige Erwachsene bei der Diät begleitet. Die Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer nahmen 12 Wochen lang entweder Wasser mit Apfelessig ein, oder ein Placebo, das einen ähnlichen Geschmack hatte.

Nach Ablauf dieser dreimonatigen Phase wurden die Probandinnen und Probanden bezüglich Taillenumfang, Körpergewicht, Triglycerid-, Cholesterin- und Blutzuckerspiegel untersucht. Das aussagekräftige Ergebnis: Die Personengruppe, die Apfelessig zu sich genommen hatte, fiel mit einer Gewichtsabnahme zwischen sechs und acht Kilogramm auf. Außerdem reduzierten die Probandinnen und Probanden dieser Gruppe ihren BMI um 2,7 bis 3,0 Punkte.

Einer Studie aus dem März 2024 zufolge konnten die Probandinnen und Probanden ihr Gewicht und ihren BMI mit Apfelessig reduzieren. Foto: surasak, stock.adobe.com (Symbolbild)

Bereits 2015 konnte in einer Studie des Max-Plack-Insituts in Bezug auf die Behandlung von Diabetes-Patientinnen und Patienten ein Effekt nachgewiesen werden. Auf den Abnehmerfolg könnte das laut Geo einen Einfluss haben, weil ein hoher Insulinspiegel den Fettabbau in den Körperzellen blockiert. Ist der Insulinspiegel geringer, laufen Fettverbrennung und Stoffwechsel besser. Außerdem verhindern ein ausgeglichener Insulin- und Blutzuckerspiegel Heißhungerattacken.

Aber: Eine Gewichtsabnahme durch Apfelessig ist laut Geo und AOK durch das Gros der Studien wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Auch eine Studie aus dem Jahr 2009, die in Japan durchgeführt wurde, hat sich mit der Frage befasst. Dazu wurden übergewichtige Menschen in mehrere Gruppen eingeteilt. Sie haben über zwölf Wochen Essig-Wasser in verschiedenen Konzentrationen oder nur Wasser – für die Placebo-Gruppe – zu sich genommen. Zwar konnte bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Essig-Wasser getrunken haben, ein stärkerer Gewichtsverlust festgestellt werden, als bei denen, die reines Wasser getrunken haben, trotz der positiven Wirkung auf den Fettabbau konnte allerdings kein signifikanter Gewichtsverlust festgestellt werden.

Schwierige Studienlage bei Abnehmen durch Apfelessig

Der AOK zufolge gibt es weitere Studien, die Apfelessig einen positiven Effekt zusprechen. Problematisch sei allerdings, dass die Teilnehmerzahlen meist relativ klein und die Studienzeiträume eher kurz waren, was auch auf die aktuelle Studie zutrifft. Damit sei die Aussagekraft begrenzt. „Alles in allem ist die wissenschaftliche Beweislage dafür, dass der Verzehr von Apfelessig ein wirksames Mittel zum Abnehmen ist, nicht überzeugend“, schreibt die AOK. Dazu könnte auch die Studie der Holy Spirit University Kaslik im Libanon gezählt werden, die im März 2024 im Fachjournal BMJ Nutrition, Prevention & Health veröffentlicht wurde und die Auswirkungen von Apfelessig auf Gewicht und metabolische Parameter bei 120 übergewichtigen oder adipösen Jugendlichen und jungen Erwachsenen untersuchte.

Die Teilnehmenden, die keinen signifikanten familiären Hintergrund mit Adipositas oder Übergewicht in der Kindheit hatten, wurden randomisiert und tranken laut der Pharmazeutischen Zeitung täglich auf nüchternen Magen Wasser mit Apfelessig in Mengen von 5, 10 oder 15 ml oder ein Placebo-Getränk, wobei die Studie doppelt verblindet durchgeführt wurde. Über 12 Wochen zeigten die Apfelessig-Trinker deutlichen Gewichtsverlust und eine Verringerung des BMI, besonders in der höchsten Dosisgruppe, mit durchschnittlichem Gewichtsverlust von sechs bis acht Kilogramm.

Zudem wurden verbesserte Blutzucker-, Triglycerid- und Cholesterolwerte festgestellt, besonders effektiv bei 15 ml Apfelessig. Die Forscher betonen, dass die positiven Effekte vermutlich auf die Essigsäure im Apfelessig zurückzuführen sind, die den Appetit durch Förderung der Sekretion der Darmhormone GLP-1 und PYY reduziert. Trotz der ermutigenden Ergebnisse weisen auch diese auf die Notwendigkeit weiterer Forschung hin, um die Langzeiteffekte und Mechanismen genauer zu verstehen.

Wer abnehmen möchte, sollte sich der AOK zufolge ausreichend bewegen und darauf achten, dass die Nährstoffzufuhr durch die Ernährung den Nährstoffbedarf des Körpers nicht übersteigt. Das Stichwort ist hier Kaloriendefizit. Wer für einen positiven Effekt auf Blutzucker und Blutfett außerdem Apfelessig zu sich nehmen möchte, kann das tun, sollte sich allerdings keine Abnehm-Wirkung davon versprechen.