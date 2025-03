Abnehmen mit Berberin: Warum das „natürliche Wegovy“ keine sichere Alternative ist

Die Nachfrage nach Wegovy und Ozempic wurde in den letzten Jahren immer größer. Die Mittel, die eigentlich als Diabetes-Medikamente entwickelt wurden, werden zunehmend als Abnehmspritzen verwendet. Sie sorgen laut der Apotheken Umschau dafür, dass die Magenentleerung verlangsamt wird und ein Sättigungsgefühl im Gehirn entsteht. Das Hungergefühl lässt in der Folge nach, was das Abnehmen deutlich vereinfacht. Möglich macht das der Wirkstoff Semaglutid, der das Hormon GLP-1 nachahmt, das eigentlich im Zwölffingerdarm produziert wird.

Trotz des Erfolges der Abnehmspritzen werden Alternativen für diese gesucht. Alternativen ohne wöchentlichen Pieks und ohne eine Gefahr einer Abhängigkeit. Berberin wird vor allem bei TikTok als eine dieser alternativen Mittel genannt und als „natürliches Wegovy“, „natürliches Ozempic“ oder auch „natürliches Semaglutid“ bezeichnet. Doch taugt Berberin tatsächlich als Abnehmspritze ohne die Spritze?

Was ist Berberin?

Berberin gehört zu der Gruppe der Alkaloide und stellt einen GLP-1-Rezeptoragonisten dar, wie die Pharmazeutische Zeitung (PZ) berichtet. Demnach kommt es in einigen Pflanzen vor. Eine davon ist die Berberitze (Berberis vulgaris), die für den Namen Berberin verantwortlich ist. Das Alkaloid fällt mit einem saftigen Gelbton auf, weswegen auch Berberin-Kapseln auch mit gelbem Pulver gefüllt sind.

In der chinesischen Medizin hat Berberin eine lange Tradition zu bieten, doch seine Wirksamkeit ist umstritten. Die United States National Library of Medicine erklärte in einer Mitteilung, dass Berberin nur in fünf Indikatoren wirksam sein könnte. Einer davon ist, dass das Alkaloid regulierend auf den Blutzucker wirken soll. Zudem ist es möglich, dass Berberin in der Lage ist, Triglyzerid- und Cholesterol-Spiegel zu senken.

Ist Berberin eine Alternative zu Semaglutid?

Chemisch betrachtet gibt es kaum Berührungspunkte, wenn man Berberin und Semaglutid gegenüberstellt. Die PZ analysiert, dass sich die Gemeinsamkeiten auf „ein paar Sauerstoff- und Kohlenstoffatomen im Molekül“ beschränken. Die Pharmakologie sei eine komplett andere. Durch Semaglutid wird der Effekt des Inkretinhormons GLP-1 imitiert, wodurch die guten Voraussetzungen für das Abnehmen geschaffen werden. Eine derartige Wirkung auf das Körpergewicht soll bei Berberin durch die Aktivierung der AMP-aktivierten Proteinkinase erreicht werden. In dem Bericht der PZ wird allerdings klargestellt, dass ein solcher Effekt bislang nicht belegt wurde.

„Die Behauptungen sind ziemlich übertrieben, wenn es um die Auswirkungen auf die Gewichtsabnahme geht, basierend auf den Beweisen in der derzeit verfügbaren Literatur“, kommentiert Jaime Almandoz, Endokrinologe und medizinischer Direktor am UT Southwestern Medical Center in Dallas, im Interview mit Medscape die Faktenlage rund um Berberin als Abnehmmittel. Bislang gäbe es keine Studie, die Auswirkungen von Berberin auf das Körpergewicht belegen würden.

Berberin ist keine gute Alternative zu Wegovy oder Ozempic

Wegen der nicht belegten Wirkung als Abnehmhilfe und den irreführenden Bezeichnungen wie „natürliches Wegovy“ oder „natürliches Ozempic“, rät die PZ in ihrem Bericht davon ab, eine Diät mit Berberin zu starten. Demnach könne das Alkaloid auch für Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen verantwortlich sein. Besonders Frauen in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit sollten kein Berberin einnehmen.

Die PZ weist auch auf mögliche Wechselwirkungen durch Berberin hin. Demnach bedeute es Risiken, wenn es in Kombination mit Blutdruckmitteln, Blutverdünnern, Immunsuppressiva oder dem Hustenmittel Dextrometorphan eingenommen werde.

