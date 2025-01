Abnehmen mit Cholin: Kann das Mittel helfen?

Im Internet wird Cholin als angeblicher Schlankmacher beworben. Angeblich soll das Mittel dem Körper helfen, überschüssiges Fett abzubauen und Heißhungerattacken zu reduzieren. Aber stimmt das wirklich?

Hilft Cholin beim Abnehmen?

Wer Abnehmen will, findet im Netz und in Drogeriemärkten zahlreiche Nahrungsergänzungsmittel. Oft wird auch Cholin angeboten, meist in Kapsel- oder in Pulverform.

Doch hat Cholin tatsächlich eine schlank-machende Wirkung? Um es kurz zu sagen: Nein. Wie die Verbraucherzentrale Niedersachsen erklärt, gibt es keine wissenschaftlichen Belege für eine gewichtsreduzierende Wirkung von Cholin. Das Urteil der Verbraucherschützer fällt deswegen klar und unmissverständlich aus: „Nicht empfehlenswert!“

Wer nachhaltig und gesund Abnehmen möchte, sollte stattdessen Sport treiben, auf eine gesunde Ernährung achten und ausreichend schlafen.

Abnehmen funktioniert ausschließlich über ein Kaloriendefizit. Angebliche Schlankheitsmittel und Diät-Pillen bringen in der Regel überhaupt nichts. Oder wie es die Verbraucherzentrale ausdrückt: „Der größte Teil der Produkte ist bestenfalls wirkungslos, im schlimmsten Fall gesundheitsgefährdend.“

Abnehmen mit Cholin: Was bewirkt das Mittel?

Doch woher kommt der Mythos, dass Cholin beim Abnehmen helfen kann? Dem Gesundheits-Magazin Vital zufolge wird Cholin oft zu den Vitaminen der B-Gruppe gezählt. Tatsächlich ist es aber ein eigener Nährstoff. In unserem Körper kommt Cholin vor allem bei Stoffwechselprozessen zum Einsatz, vor allem: beim Fettstoffwechsel. „Vielleicht auch deswegen haben sich Hersteller von Abnehmmitteln auf den Nährstoff gestürzt und werben dann damit, dass ihre Präparate einen normalen Fettstoffwechsel unterstützen.“

Unseren täglichen Cholinbedarf decken wir laut der Verbraucherzentrale bereits in ausreichender Menge über unsere Nahrung ab. Meist: in Form von Lecithin, das etwa in Eiern, Fisch und Fleisch enthalten ist. Es gibt allerdings auch freies Cholin. Man findet es unter anderem in:

Erdnüssen

Eisbergsalat

Vollkornbrot

und Leber

