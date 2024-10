Flohsamenschalen zum Abnehmen: Helfen sie wirklich?

Flohsamen und Flohsamenschalen stammen von den Wegerichgewächsen Plantago ovata oder Plantago afra und werden unter anderem zur Unterstützung von Verdauungsprozessen verwendet. Und das vor allem wegen ihrer Haupteigenschaft: „Die Samenschalen hingegen bestehen zu etwa 85 Prozent aus löslichen und gelbildenden Ballaststoffen“, sagte die Ernährungsexpertin Sabine Hülsmann der Verbraucherzentrale Bayern. Die Samen, die im Handel ganz und geschrotet zu finden sind, enthalten eine Menge Ballaststoffe und können im gequellten Zustand zur Gesundheit beitragen. Gilt das allerdings auch für das Abnehmen? Ob Flohsamenschalen hilfreich beim Abnehmen sein können und wie man sie am besten zu sich nimmt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Auch interessant: Es gibt Lebensmittel, die helfen können, den Darm gesund zu halten. Und wer an einem Reizdarm leidet, sollte besser zu Flohsamen als zu Kleie greifen.

Helfen Flohsamenschalen beim Abnehmen?

Flohsamenschalen sind Alleskönner: Wenn man Flohsamenschalen aufquillen lässt, wirken sie sättigend und verdauungsfördernd, schreibt Apotheken Umschau. Und Flohsamen haben Gesundheits-Nutzen, die auch beim Abnehmen hilfreich sein können: Einer Studie im Journal Atherosclerosis zufolge kann die Einnahme von Flohsamenschalen das ungesunde LDL-Cholesterin im Körper senken und Blutfette positiv beeinflussen.

Einer Meta-Studie im Journal of the American Association of Nurse Practitioners von 2023 zufolge, haben Flohsamenschalen bei übergewichtigen und fettleibigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Abnehmen wahrnehmbar begünstigt. Laut der Studie haben Flohsamenschalen, die über fünf Monate jeweils vor Mahlzeiten eingenommen wurden, zu Gewichtsverlusten geführt. Das kann daran liegen, dass das Volumen gequollener Flohsamen eine schnellere Sättigung verursacht.

Übrigens: Ein gesunder Start in den Tag ist entscheidend für den Abnehm-Erfolg. Dabei gibt es Fehler, die man dabei unbedingt vermeiden sollte. Wer gesund abnehmen möchte, sollte ein paar Grundlagen beachten und wissen, wieviel Kilo realistisch möglich sind. Und jeder Abnehmwillige kennt es: Ab einem bestimmten Punkt tut sich auf der Waage einfach nichts mehr. Dafür gibt es meist Gründe.

Wie nehme ich Flohsamenschalen zum Abnehmen ein?

Bei der Einnahme von Flohsamenschalen muss zuallererst beachtet werden, dass genug Flüssigkeit dazu verzehrt werden muss. Der NDR schreibt: etwa zwei Gläser Wasser sollten pro Teelöffel Flohsamenschalen getrunken werden. Die Krankenversicherung AOK schreibt in ihrem Magazin: „Die maximale Tagesdosis liegt bei 40 Gramm Flohsamenschalen und kann auf drei Einzeldosen verteilt werden.“

Die Einnahme von Flohsamenschalen ist weitgehend unbedenklich, wenn man genug Flüssigkeit zu sich nimmt. Allerdings sollte man beachten, sie nicht direkt vor der Einnahme von Medikamenten zu sich zu nehmen, weil das die Wirkung der Medikamente beeinflussen kann. Es sollten bis zu eine Stunde vorher keine Flohsamen eingenommen werden, schreibt die AOK: „So ist gewährleistet, dass die Arzneimittel rechtzeitig dort im Körper ankommen, wo sie benötigt werden und die Wirkung nicht durch die starke Schleimbildung der Flohsamen und -schalen verzögert wird.“