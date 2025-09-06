Abnehmen ohne verzichten: Welchen Effekt hat der Blutzucker-Trick?

Wohl kaum ein Thema wird so kontrovers diskutiert wie das Thema Diät. Denn während manche auf grünen Tee zum Abnehmen schwören, setzen andere lieber auf Eiweiß-Diäten. Aus dem Bereich der Diabetes-Forschung schwappen nun einige Trends immer mehr in den Diät-Bereich. So sollen Abnehmspritzen wie Ozempic oder Wegovy dabei helfen, dass die Kilos runtergehen. Doch die Spritzen, die eigentlich für Diabetiker gedacht sind, sind nicht unumstritten.

Doch es gibt auch einen weiteren Trend, den man eigentlich von Diabetikern kennt: Beim Blutzucker-Trick (oder auch Glukose-Diät) soll man leichter abnehmen können. Doch einige Experten warnen vor dem Trend.

Blutzucker-Trick zum Abnehmen: Was hat der Blutzucker damit zu tun?

Wie der MDR schreibt, versucht der Körper durch die Insulinproduktion den Blutzucker in Schach zu halten. Denn dieser steigt, wenn wir essen. Durch die Ausschüttung werde dann die Fettzellen blockiert. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass kein Fett verbrannt wird. Was das eigentliche Ziel beim Abnehmen ist. Es passiere eher das Gegenteil: Man nehme schnell wieder zu.

Der Blutzucker- oder Glukose-Trick geht auf die Biochemikerin Jessie Inchauspé zurück. Sie fand heraus, dass sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit durch den Blutzucker beeinflusst werden.

Dafür untersuchte sie ihren eigenen Blutzuckerspiegel mit einem Messgerät, wie man es von Diabetikerinnen und Diabetikern kennt. Dadurch stellte sie fest, welche Nahrungsmittel ihren Glukosewert besonders in die Höhe trieben und welche nicht. Daraus zog Inchauspé laut Sat1 den Schluss, dass für einen ausbalancierten Blutzuckerspiegel nicht die Nahrungsmittel per sé ausschlaggebend sind, sondern in welcher Reihenfolge sie gegessen werden.

Blutzucker-Trick zum Abnehmen: Wie funktioniert das?

Bei ihrem Selbstversuch fand die Französin also heraus, dass sich die Blutzuckerwerte nach dem Verzehr von ein und demselben Lebensmittel unterscheiden können - je nach dem, wann man sie isst. Auf ihrem Instagram-Account zeigt Inchauspé Beispiele dafür. In einem Post wird deutlich, wie schnell der Blutzuckerspiegel nach dem Genuss von Ananas ansteigt, wenn sie einfach so als Mahlzeit gegessen wird.

Wird sie hingegen als Dessert – also NACH dem Hauptgang – isst, hat weniger solcher Glukosespitzen. Und auch eine Extreme.

Blutzucker-Trick zum Abnehmen: Was muss man beachten?

Damit man wirklich abnehmen kann, müssen die Spitzen in den Blutzuckerwerten verringert werden, schreibt Sat1 dazu. Denn so werde die Insulinproduktion reduziert und die Fettzellen können abgebaut werden. Allerdings können sich die Auswirkungen von Lebensmitteln auf den Organismus von Mensch zu Mensch unterscheiden. Dies sollte beachtet werden.

Im Allgemeinen rät Inchauspé dazu, dass Ballaststoffe, also Gemüse, zuerst gegessen werden sollten. Denn der Körper braucht längere Zeit, um diese zu verdauen, wodurch die folgenden Lebensmitteln ebenfalls länger brauchen. Das bedeute, dass der Blutzucker nicht direkt in die Höhe schieße, so Sat1. Dann folgen Fett, Kohlenhydrate und Fleisch. Zum Abschluss gibt es dann Zucker und Stärke.

Doch auch bei dieser Diät sind zwei Dinge essenziell: Ausreichend Flüssigkeit und Bewegung.

Kann der Glukose-Trick wirklich effektiv sein?

Unter Ernährungsexperten gibt es unterschiedliche Ansichten. Kritiker behaupten, dass die Fokussierung auf nur einen Blutwert (in diesem Fall der Blutzucker) keinen langfristigen Effekt haben könne. So auch der Ernährungswissenschaftler Uwe Knop. In einem Gastbeitrag für fitforfun.de ergänzt er, dass Menschen unterschiedlich auf Lebensmittel reagieren würden. Es gebe keine „Standard-Blutzuckernahrung“. Knop stützt diese Aussage unter anderem auf eine Studie eines israelischen Forschungsteams aus dem Jahr 2016.

Ein dauerhaftes Selbsttracking bezüglich Glukose erachtet Knop als sinnlos und mitunter gefährlich. Durch den Zwang der Selbstoptimierung könne psychischer Druck ausgelöst werden. Er weißt zudem darauf hin, dass es keinen wissenschaftlichen Nachweis für den Blutzucker-Trick gebe.

Übrigens: Die Dschungel-Diät ist ein Diättrend, der durch das Dschungelcamp aufkam.