Abnehmen: Wer Gewicht verlieren will, sollte von diesen Obstsorten die Finger lassen

Wer abnehmen will, muss auf seine Ernährung achten. Da heißt es oft: weniger Süßigkeiten, mehr Obst und Gemüse. Das mag zwar stimmen, doch beim Obst sollte Obacht geboten sein. Es kommt darauf an, zu welchen Früchten man greift. Denn manche Obstsorten sind geradezu Zuckerbomben. Welche Früchte dabei helfen, Gewicht zu verlieren, und welches Obst bei einer Diät lieber seltener auf dem Speiseplan stehen sollte, lesen Sie in diesem Artikel.

Abnehmen: Ist Obst prinzipiell gut?

Die Krankenkasse AOK bezeichnet Obst als „Alleskönner“ und erklärt, dass Obst viel Wasser enthält, wichtige Vitamine und Mineralstoffe, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, dafür aber kein Fett. Allerdings ist Obst nicht grundlos so lecker und süß: Es enthält – je nach Obstsorte – auch zwei verschiedene Arten von Zucker: Fruchtzucker (Fructose) und Traubenzucker (Glocuse). Und ab einer gewissen Menge kann Fructose in Fett umgewandelt werden, erklärt die AOK. Die Glucose sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel steigt. Das kann vor allem für Diabetiker und Diabetikerinnen ein Risiko darstellen.

Prinzipiell gilt: Trotz des Zuckergehalts ist Obst sehr gesund. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt, jeden Tag Obst auf dem Speiseplan zu haben. „Genießen Sie mindestens 5 Portionen Obst und Gemüse pro Tag, am besten in ihrer jeweiligen Erntesaison“, schreibt die DGE bezüglich ihrer aktuellen Ernährungsempfehlung.

Wichtig ist laut DGE die Abwechslung in der Obstauswahl. Je abwechslungsreicher die Auswahl an verschiedenen Arten, Farben und Zubereitungen sei, desto besser werde der Körper mit gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen versorgt.

Ob man gerade abnehmen will oder nicht: Obst sollte also auf jeden Fall auf dem Speiseplan stehen. Wer die Kilos purzeln lassen will, sollte allerdings umso mehr darauf achten, welche Obstsorten gegessen werden.

Übrigens: Wer über längere Zeit komplett auf Zucker verzichtet, riskiert große Gesundheitsschäden – oder zumindest den sogenannten Jojo-Effekt.

Abnehmen: Welche Obstsorten sollte man reduzieren?

Generell ist es natürlich besser, zum Obstteller, statt zur Schokoladentafel zu greifen. Doch auch unter den Früchten gibt es wahre Zuckerbomben, die während einer Diät eher reduziert werden sollten. „Wer auf seine Kalorienzufuhr achtet, greift lieber zu Gemüse als zu Obst“, empfiehlt die DGE aufgrund des Zuckergehalts von Früchten.

Abnehm-Willige sollten Weintrauben und Datteln meiden: Die kleinen, süßen Früchte sind Spitzenreiter in Sachen Zuckergehalt. Trauben enthalten laut der AOK auf 100 Gramm stolze 15 Gramm Zucker. Dicht gefolgt werden sie von Mangos mit 13,7 Gramm Zucker. Einen ebenfalls hohen Platz der AOK-Liste belegt übrigens ein sehr beliebter Snack: der Apfel. Auch er sollte nur in Maßen genossen werden, obwohl er reich an gesunden Stoffen ist. Die beliebte Kaki ist auch eine kleine Kalorienbombe.

Ein weiterer Zuckerlieferant ist die Banane. Sie ist nicht nur lecker und vitaminhaltig, sondern auch reich an Kohlenhydraten: Auf 100 Gramm enthält eine Banane laut der Schweizer Nährwertdatenbank 19,7 Gramm Kohlenhydrate, davon sind 15,6 Gramm Zucker. Ökotest listet das Obst zu den Top drei der zuckerreichsten Früchte. Deshalb müssen auch beispielsweise Diabetiker bei Bananen aufpassen. Dennoch schwören manche Abnehm-Profis auf die „Bananen-Diät“. Übrigens: Mit einem simplen Trick soll das gelbe Obst schnell und effizient reifen können.

Achtung auch bei Trockenfrüchten: „Getrocknete Pflaumen oder Aprikosen sind eigentlich kein Obst, sondern eher Süßigkeiten“, erklärt die AOK. Nach dem Entzug von Wasser bleibe im Trockenobst der Zucker in konzentrierter Form enthalten. Zum Abnehmen sind diese Snacks also eher ungünstig.

Abnehmen: Welche Obstsorten haben wenig Zucker?

Auf den Geschmack allein sollte man sich bei der Früchte-Auswahl übrigens nicht verlassen: Wie viel oder wenig Zucker eine Obstsorte enthält, lässt sich nicht daran erkennen, ob die Frucht eher süß oder säuerlich ist. Besonders wenig Zucker enthalten etwa Beeren, obwohl sie durchaus intensiv süß schmecken können.

So enthalten zum Beispiel Himbeeren, Brombeeren und Erdbeeren alle weniger als fünf Gramm Zucker pro 100 Gramm. Auch Heidelbeeren und Johannisbeeren listet die DGE unter den Früchten mit einem niedrigen Kohlenhydratgehalt. Beeren sind gesund und liefern entsprechend wenig Zucker. Dieses Obst kann also durchaus beim Abnehmen helfen. Aber auch Zitrusfrüchte wie die Grapefruit haben einen guten Ruf bei Diäten. Wichtig ist trotzdem: Zu jeder Diät gehört ausreichend Sport und Bewegung – etwa regelmäßiges Joggen.

Übrigens: Viele weitere Lebensmittel haben den Ruf, beim Abnehmen zu helfen: zum Beispiel Kartoffeln, Haferflocken oder Schwarzkümmelöl. Andere Produkte und Tricks sind eher fragwürdig – zum Beispiel angebliche Fruchtgummis zum Abnehmen oder spezielle Abnehm-Spritzen. Relevant ist auch nicht nur, was man zu sich nimmt, sondern auch der Zeitpunkt: So kann man beim Abnehmen schon am Tagesbeginn einige Fehler begehen.