Abnehmspritze monatlich statt wöchentlich? Studie zeigt vielversprechende Ergebnisse

Die Nachfrage ist groß: Abnehmspritzen haben einen neuen Trend ausgelöst – und einen Boom auf dem Gesundheitsmarkt. Die Gewichtsabnahme scheint endlich einfach zu sein, durch das regelmäßige Spritzen eines Wirkstoffs. Mehrere Unternehmen kämpfen mit ihren Produkten um eine gute Marktposition und darum, die effektivste Abnehmspritze anzubieten. Bislang haben alle Produkte eine Gemeinsamkeit: Der Wirkstoff muss wöchentlich unter die Haut gespritzt werden. Das könnte sich nun ändern, was Abnehmspritzen noch attraktiver machen würde.

Abnehmspritzen: Neues Produkt sorgt für bessere Ergebnisse

Marktführer bei den Abnehmspritzen ist aktuell ein Produkt des dänischen Pharmaunternehmens Novo Nordisk: Wegovy. Auch das Diabetesmedikament Ozempic wird häufig zur Gewichtsabnahme genutzt. Beide Medikamente basieren auf Semaglutid, einem Wirkstoff, der als Mittel für die Behandlung von Übergewicht und Diabetes zugelassen ist. Die Nachfrage nach Abnehmspritzen mit Semaglutid war in den letzten beiden Jahren so hoch, dass Patientinnen und Patienten, die an Diabetes erkrankt sind, oder an Übergewicht leiden, kaum mehr an ihre Medikamente kamen. Das berichtet Der Standard.

Mittlerweile entwickeln auch andere Pharmakonzerne Abnehmspritzen, oder haben diese bereits auf den Markt gebracht. Im Fokus steht derzeit das Medikament Zepbound, hinter dem das US-Unternehmen Eli Lilly steht. Wer dieses nutzt, der spritzt nicht Semaglutid, sondern Tirzepatid. Die aktuelle Surmount-5-Studie des Herstellers Eli Lilly weist auf eine Überlegenheit von Tirzepatid gegenüber Semaglutid hin, wenn es um die Behandlung von Adipositas geht. Bei Patientinnen und Patienten wurde bei der Behandlung über 72 Wochen mit Tirzepatid ein durchschnittlicher Gewichtsverlust von 22,8 Kilogramm festgestellt. Personen, die mit Wegovy behandelt wurden, nahmen in diesem Zeitraum 15,0 Kilogramm ab.

Falls sich die Ergebnisse von Zepbound bestätigen sollten, könnte das Produkt die Effektivität von Abnehmspritzen steigern. Für einen weiteren Meilenstein dabei könnte ein anderes Medikament aus den USA führen.

Abnehmspritze nur noch monatlich nötig?

Bislang müssen Abnehmspritzen einmal wöchentlich genutzt werden, egal ob es sich um Wegovy, Ozempic oder Zepbound handelt. Eine deutlich angenehmere Ausgangslage soll das Produkt Maritide des US-Biotech-Konzerns Amgen schaffen. „Maritide zeigte eine durchschnittlich bis zu 20-prozentige Gewichtsabnahme nach 52 Wochen ohne das Erreichen eines Plateaus bei Menschen mit Adipositas oder Übergewicht“, wirbt das Unternehmen aus Kaliforniern für die Abnehmspritze. Das wäre in etwa das Niveau, welches derzeit Zepbound erreicht.

Die Innovation: Maritide muss nur monatlich gespritzt werden, nicht wöchentlich. Das geht aus einer Studie hervor, die Amgen selbst durchgeführt und veröffentlicht hat. An dieser nahmen 465 Personen teil, die an Übergewicht leiden. Neben der Gewichtsreduktion von bis zu 20 Prozent wurden Hinweise darauf festgestellt, dass die Gewichtsabnahme auch bei längerer Behandlung anhält. Ein Szenario, welches laut den Studienautorinnen und Studienautoren zu der weniger häufigen Dosierung passt. Denn je seltener man ein Medikament verabreiche, desto höher seien Behandlungserfolg und Therapietreue.

Neben der Gewichtsabnahme wurde bei den Patientinnen und Patienten eine Verbesserung der Entzündungsparameter und Blutdruckwerte gemessen. Nebenwirkungen waren Verstopfung, Übelkeit und Erbrechen, was für Produkte dieser Art die Regel ist. Amgen will laut eigener Aussage eine große Wirksamkeitsstudie mit Maritide folgen lassen.

Die Maritide-Abnehmspritzen könnten neben einer hohen Effektivität auch die Behandlung erleichtern. Eine Entwicklung, die mit Sicherheit nicht für ein Abflauen des Trends zum Abnehmen mithilfe einer Spritze führen würde. Noch müssen sich Interessenten allerdings gedulden, bis das Produkt seine Markttauglichkeit unter Beweis gestellt hat. Unabhängige Studien gibt es noch nicht.

Übrigens: Auch Ketone sollen beim Abnehmen helfen. Die Verbraucherzentrale hat nun aber eine Warnung vor Himbeerketon öffentlich gemacht.