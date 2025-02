Grenfell Tower soll abgerissen werden – Hinterbliebene reagieren schockiert

Fast acht Jahre nach dem verheerenden Brand steht der Grenfell Tower derzeit noch immer als stummer Zeuge im wohlhabenden Londoner Stadtviertel North Kensington. Wie ein Mahnmal ragt die weiß verhüllte Fassade des Hochhauses in den Himmel und erinnert an alle, die in jener schicksalhaften Nacht vom 13. auf den 14. Juni 2017 ihr Leben verloren. Damals brach in einer Küche im vierten Stock ein Feuer aus, das schnell auf die brennbare Außenverkleidung des Gebäudes übergriff.

Innerhalb von einer Stunde stand der ganze Turm in Flammen. Da Bewohner in den oberen Stockwerken angewiesen worden waren, in ihren Wohnungen zu bleiben, gab es für viele kein Entrinnen mehr. 72 Menschen starben. Seitdem ist die Ruine ein Ort des Gedenkens, eine Grabstätte – aber auch ein Mahnmal. Es weist auf die fatalen Fehler von Behörden und Unternehmen hin, die das Unglück hätten verhindern können.

Grenfell Tower: „Vorsichtige“ Demontage soll etwa zwei Jahre dauern

Nun allerdings soll der Grenfell Tower abgerissen werden. Das teilte die stellvertretende britische Regierungschefin und Wohnungsbauministerin, Angela Rayner, am Mittwochabend zunächst den Angehörigen der Opfer mit. Am Freitagnachmittag folgte die offizielle Bestätigung. Ingenieure hätten zur „vorsichtigen“ Demontage des „erheblich beschädigten“ Gebäudes geraten. Diese werde voraussichtlich etwa zwei Jahre dauern, hieß es nach Regierungsangaben. Vor dem achten Jahrestag des Unglücks werde es aber „keine Änderungen am Turm“ geben. Viele Hinterbliebene reagierten schockiert auf die Ankündigung.

Der Grenfell Tower im Westen Londons heute: Die Regierung kündigte an, ihn abzureißen. Foto: James Manning, PA Wire/dpa

Die Kampagnengruppe Grenfell United, die einen Teil der Überlebenden und Angehörigen der Opfer vertritt, bezeichnete die Maßnahme als „beschämend“ und „unverzeihlich“. Man habe ihre Meinung ignoriert. Emma O’Connor, eine Überlebende, sagte am Donnerstag, sie habe gehofft, dass wenigstens die unteren Stockwerke stehen bleiben könnten. Sie befürchtet, dass die Verantwortlichen für die Katastrophe „nicht mehr daran denken, wenn man sie nicht mehr sieht“.

Abschlussbericht zu Grenfell Tower: Todesfälle hätten verhindert werden können

Die Gruppe Grenfell Next of Kin, die ebenfalls Angehörige vertritt, betonte dagegen, die Entscheidung sei „nach einem gründlichen Beteiligungsprozess“ getroffen worden und beruhe auf Sicherheitsbedenken. Experten hatten zuvor erklärt, dass das ausgebrannte Gebäude zwar derzeit stabil sei, sich sein Zustand aber mit der Zeit verschlechtern werde. Die Grenfell Tower Memorial Commission, eine von der britischen Regierung und den lokalen Behörden eingesetzte Kommission, hatte 2023 vorgeschlagen, den ausgebrannten Wohnturm abzubauen, um Platz für ein neues Mahnmal als „friedlichen Ort des Gedenkens“ zu schaffen. Mehrere Architektenteams seien in die engere Auswahl für einen Entwurf gekommen.

Die Ruine war für viele jedoch auch ein sichtbares Symbol für die dramatischen Versäumnisse, die es gab. Klar ist: Die Brandkatastrophe war vermeidbar. Dass Menschenleben bewusst gefährdet worden waren, hatte eine von der damaligen Premierministerin Theresa May einberufene Untersuchungskommission aufgedeckt. Der im vergangenen September veröffentlichte Abschlussbericht liest sich wie ein Katalog kollektiven Versagens. „Die schlichte Wahrheit ist, dass alle Todesfälle hätten verhindert werden können“, sagte auch der Vorsitzende Martin Moore-Bick. Die Regierung habe es versäumt, die Gefahren brennbarer Materialien an Hochhausfassaden frühzeitig zu erkennen, obwohl es bereits 1991 Warnzeichen gegeben habe. Juristisch aufgearbeitet ist das Unglück noch nicht. Laut Metropolitan Police ist mit einer Entscheidung über Strafverfolgungen nicht vor Ende 2026 zu rechnen.