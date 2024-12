Abriss am Hanauer Hauptbahnhof behindert Bahnverkehr

Der Abriss einer Straßenbrücke am Hanauer Hauptbahnhof hat in der Zeit vom 26. Dezember bis 4. Januar Auswirkungen auf den Betrieb der darunter liegenden Gleise. Daher gibt es nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) Einschränkungen sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr.

Auf der Verbindung Hamburg-Frankfurt werden die Züge der DB zufolge zwischen Kassel und Frankfurt mit Fahrzeitverlängerungen um bis zu 30 Minuten umgeleitet. Die Züge der ICE-Linie Dresden-Erfurt-Frankfurt-Wiesbaden werden zwischen Fulda und Frankfurt umgeleitet und verkehren nur bis beziehungsweise ab Frankfurt Hauptbahnhof.

Einige Fahrzeiten verlängern sich

Auf der Achse Dortmund-Köln-Frankfurt-Nürnberg werden die Züge mit Fahrzeitverlängerungen um rund 15 Minuten umgeleitet. Der Halt in Hanau entfällt. Auf der Verbindung Berlin-Kassel-Frankfurt werde die Mehrzeit der Züge «fahrzeitneutral» umgeleitet, teilte die Bahn mit.

Im Nahverkehr fallen die Züge der Linie RB51 zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Wolfgang/Bad Soden-Salmünster aus. Einige Züge verkehren mit veränderten Fahrzeiten. Mehrere Züge der Linien RE5 und RE50 fallen zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Fulda aus.

Zudem halten mehrere Züge der Linie RE50 den Angaben zufolge zusätzlich in Wolfgang und verkehren in verschiedenen Abschnitten mit veränderten Fahrzeiten. Der Regionalexpress 15549 (planmäßig 5.35 Uhr ab Schlüchtern) wird am 27. und 30. Dezember und am 2. und 3. Januar von Schlüchtern bis Fulda durch einen Bus mit einer 26 Minuten früheren Abfahrt ersetzt.

Ersatzbusse im S-Bahnverkehr

Auch im S-Bahnverkehr gibt es Einschränkungen. Die S-Bahnen der Linien S8 und S9 zwischen Offenbach Ost und Hanau Hauptbahnhof fallen aus und werden durch Busse ersetzt. Die Ersatzbusse halten in Offenbach Ostbahnhof, Mühlheim Bahnhof (Nordseite), Mühlheim-Dietesheim S-Bahnhof sowie Hanau Hauptbahnhof.

Die Fahrplanänderungen sind laut DB in der digitalen Reiseauskunft verfügbar. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt unter bahn.de oder in der App DB Navigator zu informieren. Die Haltestellen des Ersatzverkehrs befinden sich nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen. Eine Mitnahme von Fahrrädern sei in den Ersatzbussen aus Platzgründen nicht möglich.

Mehrere Kräne sollen Abbrucharbeiten erleichtern

Das 120 Meter lange und 4.500 Tonnen schwere Brückenbauwerk aus dem Jahr 1958 muss abgerissen werden, weil eine Sanierung nach Angaben der Stadt Hanau nicht möglich war. Seit Sommer ist die wichtige Verkehrsader gesperrt. Das erste Segment der Bücke soll am 30. Dezember um 12.00 Uhr ausgehoben werden, wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt. Mehrere Kräne sollen die Abbrucharbeiten erleichtern.

Die Fertigstellung der neuen Hauptbahnhofbrücke ist für 2027 geplant, die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich den Angaben zufolge auf 56 Millionen Euro, die zur Hälfte von der Deutschen Bahn getragen werden. Das Land Hessen fördert das Bauwerk mit rund 18 Millionen Euro.