Brückenteile am Rüsselsheimer Dreieck gesprengt

Lauter Knall am frühen Morgen: Wie geplant sind zwei alte Brückenteile über der Autobahn 67 am Rüsselsheimer Dreieck gesprengt worden. Nun müssen noch rund 4.500 bis 5.000 Tonnen Stahlbeton pro Bauwerk als Abbruchmaterial weggeschafft werden, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die A67 ist deswegen noch bis Montagfrüh um 5.00 Uhr gesperrt. Die Verbindungsrampen konnten am Samstagmorgen schon wieder freigegeben werden, wie ein Sprecher der Polizei in Darmstadt sagte.

Die alten Brückenteile überspannten mit 140 Metern Länge die A67, Ersatzneubauten sind bereits fertiggestellt. Das Abbruchmaterial soll recycelt werden. Dafür wird es zunächst mit Baggern zerkleinert und dann für den Abtransport auf der Baustelle zwischengelagert.

Icon vergrößern Im morgendlichen Nebel erfolgten die Sprengungen. Foto: Maurice Kaluscha/Autobahn GmbH/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im morgendlichen Nebel erfolgten die Sprengungen. Foto: Maurice Kaluscha/Autobahn GmbH/dpa