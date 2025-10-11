Icon Menü
Abrissarbeiten: Brückenteile am Rüsselsheimer Dreieck gesprengt

Abrissarbeiten

Brückenteile am Rüsselsheimer Dreieck gesprengt

Alte Brückenteile über der A67 sind Geschichte in Südhessen. Nun muss viel Material abtransportiert werden. Die Autobahn ist am Rüsselsheimer Dreieck noch bis Montagfrüh dicht.
Von dpa
    Ein bisschen dauert es noch, bis die A67 am Rüsselsheimer Dreieck wieder befahren werden kann. (Archivfoto)
    Ein bisschen dauert es noch, bis die A67 am Rüsselsheimer Dreieck wieder befahren werden kann. (Archivfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Lauter Knall am frühen Morgen: Wie geplant sind zwei alte Brückenteile über der Autobahn 67 am Rüsselsheimer Dreieck gesprengt worden. Nun müssen noch rund 4.500 bis 5.000 Tonnen Stahlbeton pro Bauwerk als Abbruchmaterial weggeschafft werden, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die A67 ist deswegen noch bis Montagfrüh um 5.00 Uhr gesperrt. Die Verbindungsrampen konnten am Samstagmorgen schon wieder freigegeben werden, wie ein Sprecher der Polizei in Darmstadt sagte.

    Die alten Brückenteile überspannten mit 140 Metern Länge die A67, Ersatzneubauten sind bereits fertiggestellt. Das Abbruchmaterial soll recycelt werden. Dafür wird es zunächst mit Baggern zerkleinert und dann für den Abtransport auf der Baustelle zwischengelagert.

    Im morgendlichen Nebel erfolgten die Sprengungen.
    Im morgendlichen Nebel erfolgten die Sprengungen. Foto: Maurice Kaluscha/Autobahn GmbH/dpa
