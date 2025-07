Marode Odenwaldbrücke soll Ende Juli gesprengt werden

Die maroden Talbrücke der Bundesstraße 45 in Bad König im Odenwaldkreis soll am 30. Juli gesprengt werden. Das kündigte der Präsident der Landesbehörde Hessen Mobil, Heiko Durth, an und verwies auf den aktuellen Planungsstand mit den beteiligten Firmen. Die einsturzgefährdete Brücke ist seit Mitte Mai für den Straßen- und Bahnverkehr gesperrt. Zuvor waren bei einer Prüfung Risse im Beton festgestellt worden.

«Wir machen bei der Odenwaldbrücke in Bad König aktuell vor, wie es gehen kann, wenn alle zusammenwirken, wenn wir Pragmatismus walten lassen», sagte Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD). Innerhalb weniger Wochen seien die Abrissarbeiten vorbereitet worden. Am Ende der Sommerferien sollen die Züge wieder fahren.