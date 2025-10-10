Sprengung von Brückenteilen an Rüsselsheimer Dreieck

Am Rüsselsheimer Dreieck werden am Samstag früh gegen 4.00 Uhr zwei alte Brückenteile über der A67 gesprengt. Hierfür wird die Autobahn voll gesperrt. Es soll zwei Detonationen im Abstand von 10 bis 15 Sekunden geben, wie die Autobahn GmbH mitteilte. «Die zwei nahezu baugleichen Brücken überspannen mit Ihren 140 Metern die A67. Die Ersatzneubauten sind fertiggestellt.»

Nach der Sprengung gebe es rund 4.500 bis 5.000 Tonnen Stahlbeton pro Bauwerk als Abbruchmaterial. Dieses soll recycelt werden. «Mit Abbruchbaggern werden die Stahlbetonüberbauten zerkleinert und für den Abtransport auf der Baustelle zwischengelagert.»

Die Autobahn wird heute, ab 21.00 Uhr bis Montag 5.00 Uhr voll gesperrt werden, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Morgen zwischen 3.00 und 6.00 Uhr werden demnach auch die Verbindungsrampen gesperrt.