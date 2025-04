Baden-Baden: Gasaustritt in der Innenstadt

In der Innenstadt von Baden-Baden ist es zu einem gefährlichen Gasaustritt gekommen. Polizei und Feuerwehr hatten einen Fußgängerbereich absperren müssen, wie ein Sprecher der Stadt sagte.

Das Gas sei aus dem Fundament einer Gaslaterne ausgetreten, die vergangene Woche abgebaut worden war, weil sie zuvor beschädigt worden war. Zeugen hatten den Gasgeruch bemerkt. Die Feuerwehr konnte die Leitung erneut abdichten und den Gasaustritt stoppen.

Es hätte zur Explosion kommen können

Die Situation war brenzlig, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Das Gas war in Schächten unter der Fußgängerzone geströmt, die etwa für Kommunikationsleitungen benutzt werden. Dort seien hohe Messwerte festgestellt worden. Es hätte zu einer Explosion kommen können.

In dem Bereich befinden sich sowohl Geschäfte als auch Wohnungen. Etwa 300 Menschen waren betroffen. Am Mittag führte die Feuerwehr auch Messungen in den angrenzenden Gebäuden durch. Dort konnten keine höheren Messwerte festgestellt werden. Am Nachmittag wurde der Einsatz beendet. Auch der Auto-Verkehr war durch den Einsatz eingeschränkt worden.