Kleinflugzeug stürzt neben Zirkuszelt ab - Ermittlungen gehen weiter

Ein Kleinflugzeug stürzte am Sonntag auf ein Zirkus-Gelände in Duisburg. Zwei Menschen starben. Am Montag sollen die Ermittlungen zu dem Unfall weitergehen.

Nachdem am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug auf den Parkplatz eines vollen Zirkuszeltes in Duisburg abgestürzt ist, gehen die Ermittlungen am Montag weiter. Während des Absturzes lief in dem Zelt eine Show mit etwa 900 Zuschauern. Der Eingang zum Zelt war nur etwa 50 Meter entfernt. Die beiden Insasses des Flugzeugs sind bei dem Absturz gestorben. Das Flugzeug geriet in Brand. Auch etwa zehn Autos fingen Feuer. Womöglich entging Duisburg aber nur knapp einem Unglück mit weitaus mehr Opfern.

Absturz von Kleinflugzeug in Duisburg: Feuerwehr informiert Zirkus-Publikum

Nach der Veranstaltung in dem Zirkuszelt informierte der Einsatzleiter der Feuerwehr das Publikum über das Unglück. Es wurde von der Polizei danach geordnet aus dem Zelt begleitet, um Panik zu vermeiden. Nach Angaben der Feuerwehr war die Musik im Zelt vom FlicFlac so laut gewesen, dass der Absturz der Kleinmaschine womöglich kaum oder nicht zu hören war. Viele Besucher mussten sich in Geduld üben, bevor sie am Abend vom Gelände fahren durften.

Ermittlungen nach Flugzeugabsturz in Duisburg

Wer die beiden Toten sind, konnten die Ermittler bislang nicht sagen. Auch die Ursache des Unglücks und der genauen Unfallhergang waren am Sonntag noch nicht bekannt. Experten der Luftaufsichtsbehörde von der Düsseldorfer Bezirksregierung untersuchten den Unglücksort.