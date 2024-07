Zwei Tote bei Flugzeugunglück in Norwegen

Ein Flug endet für zwei Männer tödlich. Ihre Maschine stürzt aus ungeklärter Ursache in der Nähe eines kleinen Flugplatzes zu Boden - jede Hilfe kommt zu spät.

Zwei Männer sind bei einem Flugzeugunglück in Norwegen ums Leben gekommen. Die kleine Maschine stürzte nach Polizeiangaben in der Gemeinde Oppdal in der Nähe eines privaten Flugplatzes auf die Europastraße E6, im Anschluss brach Feuer aus. Einer der beiden Insassen starb demnach am Unglücksort, der andere in einem Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Beide wohnten nach Angaben des Einsatzleiters Ole Stig Bjørhovde in Oppdal.

Nach Polizeiangaben ist es noch zu früh, um etwas über die Unglücksursache zu sagen. Außer den beiden Männern befanden sich keine weiteren Personen an Bord des Fliegers. Oppdal liegt etwa 350 Kilometer nördlich von Oslo.

(dpa)