Schwangerschaftsabbruch zu Hause: Wenn es keine Praxis vor Ort gibt, die hilft

Ungewollt schwanger zu werden, kann schnell passieren. Oft fehlt es an Angeboten für die Abtreibung. Eine Berliner Frauenärztin bietet begleitete Abtreibungen per Video an.

Noch bevor der Test angeschlagen hatte, wusste Elena, dass sie schwanger ist. Da war dieses Spannungsgefühl in den Brüsten, das sie bereits von früheren Schwangerschaften kannte. Sie wusste sofort, was gerade in ihrem Körper passiert. Und sie wusste auch, dass sie kein weiteres Kind bekommen möchte. Nein, Elena wollte die Schwangerschaft schnellstmöglich beenden. Aber wie? Und vor allem: Wo? "Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in diese Lage kommen werde und mich dabei so hilflos fühle", erinnert sie sich einige Wochen später am Telefon.

Elena heißt eigentlich anders. Zum Schutz ihrer Person haben wir ihren Namen für diesen Artikel geändert. Denn wer ungewollt schwanger ist und sich für einen Abbruch entscheidet, dem wird vieles an den Kopf geworfen. Ob man zu blöd oder faul sei, zu verhüten zum Beispiel. Elena machen solche Kommentare fassungslos. "Wer das so leichtfertig behauptet, hat schlichtweg keine Ahnung." Ungewollt schwanger zu werden, könne jede treffen. Aus welchen Gründen sich Elena für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden hat, möchte sie nicht in der Zeitung lesen.

