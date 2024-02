AC/DC 2024 in Nürnberg: Tickets, Vorverkauf und Termine der Deutschlandtour

AC/DC spielt 2024 ein Konzert in Nürnberg. Hier kommen alle Informationen rund um Tickets und Vorverkauf sowie die Termine der Deutschlandtour im Überblick.

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer, sowohl durch die Mundpropaganda der Fans als auch durch Teaser, die von der Band selbst auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht wurden. Nun ist es offiziell bestätigt: Mit AC/DC kehrt "ein halbes Jahrhundert Starkstrom" auf die Bühne zurück. Die Australier kündigen ihre "PWR UP"-Europatour an, was sämtliche Fans in freudige Unruhe versetzten dürfte. Im Sommer 2024 stehen zahlreiche Konzerte in Deutschland auf dem Plan, neben Nürnberg sind es Städte wie Gelsenkirchen, München, Dresden, Hockenheim, Stuttgart und Hannover, in denen die Fans die Gelegenheit haben werden, Angus Young & Co. live zu erleben. Zusätzlich zu den deutschen Tourdaten sind Auftritte in Italien, Spanien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, England, der Slowakei, Belgien, Frankreich und Irland geplant. Diese Show markiert die erste Europatournee der Band seit acht Jahren.

AC/DC 2024 in Nürnberg: Tickets und Vorverkauf

Der Vorverkauf für das Nürnberger Konzert auf dem Zeppelinfeld am 27. Juli 2024 startet am Freitag, 16. Februar um 11 Uhr bei eventim.de. Unter demselben Link gibt es eine ausführliche Infobox mit Tipps zur Vorbereitung auf das Konzert.

Tickets für AC/DC gibt es ausschließlich als FanTicket, nicht aber als "Mobile Ticket" oder "Ticket Direct". Jeder Kunde darf maximal sechs Tickets kaufen.

AC/DC 2024 in Nürnberg: Termin des Konzerts auf dem Zeppelinfeld

Die Rock-Legenden werden am 27. Juli 2024 auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg auf der Bühne stehen. Ihre Deutschlandtour beginnt bereits im Mai in Gelsenkirchen. Brian Johnson ist mit 76 Jahren das älteste Bandmitglied und alle anderen gehen auch steil auf die 70 zu. Das Alter merkt man den Rockern auf der Bühne aber kaum an, was sie erst im vergangenen Jahr in den USA unter Beweis gestellt haben.

Der begeistert gefeierte Auftritt der Australier beim "Power Trip"-Festival in der Wüste Kaliforniens markierte lediglich den Auftakt, sozusagen das Vorspiel, für eine ausgedehnte Tour. Diese Reihe von Shows stellt die erste ihrer Art nach der Veröffentlichung des Albums "Power Up" im Jahr 2020 dar. Neben den neuen Songs dürfen die Fans zweifellos auf eine Vielzahl von Klassikern aus dem umfangreichen Portfolio der Band gespannt sein. AC/DC, die sich als vermutlich größte Rock'n'Roll-Band der Welt in den letzten 50 Jahren einen Namen gemacht haben, feiern ihre Erfolgsgeschichte mit der Rückkehr von Angus Young an der Leadgitarre, Sänger Brian Johnson, Rhythmusgitarrist Stevie Young, Schlagzeuger Matt Laug und Chris Chaney, der nun die Position von Cliff Williams einnimmt.

AC/DC 2024: Die Termine der Deutschlandtour

Folgende Shows in Deutschland haben AC/DC für 2024 bestätigt:

17.05.2024 – Gelsenkirchen, VELTINS-Arena

21.05.2024 – Gelsenkirchen, VELTINS-Arena

09.06.2024 – München, Olympiastadion

12.06.2024 – München, Olympiastadion

16.06.2024 – Dresden, RINNE Dresden Open Air

13.07.2024 – Hockenheim, Hockenheimring

17.07.2024 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

27.07.2024 – Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07.2024 – Hannover, Hannover Messe

Wann waren AC/DC zum letzten Mal in Deutschland?